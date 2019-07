jas, Novinky

„Prezident republiky poděkoval Antonínu Staňkovi za jeho práci, zejména za péči o záchranu kulturních památek, a za odhalení zneužívání veřejných prostředků v resortu ministerstva kultury,” uvedl Ovčáček, podle něhož Zeman očekává pečlivé prošetření dvou trestních oznámení, která Staněk z pozice ministra podal na bývalého šéfa Národní galerie Jiřího Fajta a exšéfa Muzea umění Olomouc Michala Soukupa.

ČSSD navrhla za Staňkova nástupce Michala Šmardu, jehož se prezident zatím zdráhá jmenovat. Po posledním jednání s premiérem Babišem uvedl, že se rozhodne do poloviny srpna.

Prezident republiky odvolal ministra kultury Prezident republiky Miloš Zeman ke dni 31. července 2019 odvolal na návrh... Zveřejnil(a) Jiří Ovčáček dne Pondělí 29. července 2019

Premiér Babiš je připraven vyčkat do konce srpna, kdy skončí vládní prázdniny. Minimálně do té doby by mohla být vedením resortu pověřena náměstkyně Kateřina Kalistová. Babiš však seznal, že náměstkyni musí dočasným zastupování ve vedení resortu pověřit ministr.

Zleva Michal Šmarda a ministr kultury Antonín Staněk (oba ČSSD).

FOTO: koláž Novinky.cz s Právo

ČSSD výměnou Staňka za Šmardu podmiňuje své setrvání ve vládě s hnutím ANO.

Staněk nejprve v polovině května podal demisi, kterou však prezident nepřijal. Následně Babiš 31. května odeslal návrh na Staňkovo odvolání na Hrad.