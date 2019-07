Novinky

Důvodem těchto výzev je snaha pražského magistrátu vyjmout ze smlouvy o partnerství mezi Pekingem a Prahou politické deklarace o uznání jednotné Číny, které jsou podle něj nadbytečné.

Číně vadí i například vyvěšení tibetské vlajky na pražském magistrátu či fakt, že primátor Zdeněk Hřib odmítl vykázat tchajwanského zástupce ze setkání diplomatů, ač o to čínský velvyslanec usiloval.

„Každá země považuje zachování své suverenity a územní celistvosti za svůj klíčový zájem. Na světě existuje pouze jedna Čína a Tchaj-wan je její nedílnou součástí. Fakt, že Tchaj-wan nikdy nebyl samostatným státem, se nikdy nezměnil a ani nemůže být změněn. Dodržování zásady jedné Číny je normou pro mezinárodní vztahy a též všeobecným konsensem mezinárodního společenství, včetně České republiky," uvedla čínská ambasáda.

Zrušené turné



Čína tvrdí, že Praha narušuje česko-čínské vztahy. Na to město vzkázalo, že stojí o apolitická partnerství, která jsou výhodná pro obě strany, a uvedlo, že Čína není spolehlivý obchodní partner. Hřib poukázal například na to, že země stále jen slibuje investice, které ale nedělá.

Čína například zrušila turné Pražské filharmonie, které už bylo ošetřeno smlouvou. Hřib také upozornil, že ve smlouvách s dalšími městy Čína žádnou politickou deklaraci nemá, a není tudíž důvod, proč by ji měla mít Praha.

Ke kritice se vyjádřil i premiér Andrej Babiš. „Hřib není můj podřízený, což asi Číňané obtížně chápou. Pro vládu je důležitá zahraniční politika vlády, pro municipality platí jako pro každého svoboda slova. Žijeme v demokratické zemi,“ napsal Babiš minulý týden Novinkám.

Souhlasí s Hřibem, že Číňané mají co dohánět, co se týče obchodní bilance. Bezčetné návštěvy a kontakty by se podle něj opravdu měly promítnout i v byznysu, což „zatím není zcela uspokojivé.”