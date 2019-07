Klára Beranová, Novinky





Novela měla umožnit lékařům a lékárníkům nahlédnout do lékařských záznamů pacienta. „Zajistí se tím bezpečnější poskytování služeb. Lékaři budou moci zohlednit předchozí léčbu. Počet hospitalizací s nežádoucími účinky na léky v posledních letech stoupl, vzrostl i počet úmrtí,“ hájil návrh ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).

Pokud pacient nebude chtít, aby do jeho záznamů mohli lékaři a lékárníci nahlédnout, nemusí k tomu dát souhlas. „Nemohou si však vybrat, komu souhlas udělí a komu ne. Pokud souhlas neudělí, nebude mít k jeho datům přístup nikdo,“ sdělil Vojtěch.

S tím ale senátoři nesouhlasí. Chtějí, aby si pacient mohl vybrat, kdo bude smět nahlédnout do jeho lékařských záznamů a kdo ne. Zároveň také požadují, aby mohl pacient kdykoli odvolat svůj souhlas. Senát tak ve čtvrtek odsouhlasil pozměňovací návrhy senátorky Jitky Seitlové a senátora Václava Hampla.

Obavy kvůli zneužití soukromých dat

V senátorské debatě se objevily obavy také kvůli zneužívaní soukromých dat. „Máme nesmírně citlivé osobní údaje, které vyžadují velmi vysokou míru ochrany. To s sebou přináší velká rizika,” uvedla Seitlová.

Podle Vojtěcha jsou ale obavy zbytečné. „Ty data už dneska jsou, jediné, co se změní, je, že data budou moci lékaři a lékárníci využívat,“ upozornil Vojtěch. Právě vyjmutí lékárníků z novely požadovali někteří senátoři.

Senátor Jan Žaloudík (ČSSD) zase nevěří, že by chtěl někdo data zneužít. „Hoši se samozřejmě umí hacknout do bezpečnostních zařízení pojišťoven, nevím ale, proč by to dělali,“ řekl Žaloudík s tím, že s úniky farmaceutických dat nikdy problémy nebyly.

Pojišťovny uhradí léčebné konopí

Na základě novely by pak pojišťovny rovněž hradily lékařské konopí, toho se tak uživatelé zatím nedočkají.

„Nárok na úhradu léčebného konopí je výsledkem určité poptávky ze strany pacientů i odborníků. Jeho zavedení ulehčí a zlepší řadě pacientům život,“ sdělil ministr zdravotnictví Vojtěch.

Pojišťovny by podle návrhu měly hradit devadesát procent z třiceti gramů léčebného konopí. Vyšší množství konopí, a to až do 180 gramů, bude podléhat souhlasu revizního lékaře. Pro tři tisíce pacientů to pojišťovny vyjde na dvě stě milionů korun ročně.