Zeman prý premiérovi potvrdil, že současného šéfa resortu kultury Antonína Staňka odvolá k 31. červenci. „O nominaci ČSSD na post ministra kultury rozhodne přibližně v polovině srpna,” dodal Babiš.

Schůzka trvala asi hodinu, premiér poté odjel, ačkoliv se očekávalo jeho vystoupení pro média.

Pan prezident potvrdil, že k 31.7. 2019 odvolá na základě mé žádosti ministra kultury @StanekAntonin a o nominaci @CSSD na post ministra kultury rozhodne přibližně v polovině srpna. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) July 24, 2019

„Zítra se sejdeme s panem premiérem a tam mě bude informovat o jednání v Lánech,“ řekl Právu Hamáček. „Předpokládám, že platí, že pan prezident 31. července odvolá pana Staňka,“ sdělil Právu.

Šmarda Právu zdůraznil, že právo rozhodnout má Hamáček. „Já mu radikálními vyjádřeními nechci komplikovat situaci. To je všechno, co k tomu můžu říct. Hra o čas se mi nelíbí, protože ministerstvo kultury potřebuje stejně jako ostatní resorty připravit rozpočet na příští rok,“ poznamenal.

Prezident Miloš Zeman se na zámku v Lánech setkal s premiérem Andrejem Babišem

„Myslím, že se to vyřeší dneska. Budu informovat předsedu Jana Hamáčka,” uvedl optimisticky předseda vlády před jednáním s tím, že podle slov vicepremiéra by měl Zeman změnit názor na základě rozhodnutí předsednictva ČSSD. To minulý týden rozhodlo, že trvá na odvolání Staňka i na tom, že ho má nahradit místopředseda ČSSD Michal Šmarda.

Při příjezdu na premiéra čekalo několik demonstrantů s transparenty jako „Podvodníku Babiši, vrať pozemky, akcie”. Některé byly namířené i na prezidenta Miloše Zemana.

Zeman po posledním setkání řekl, že Staňka odvolá do 31. července.

Schůzek bylo už několik. Hamáček jednal se Zemanem kvůli výměně ministra kultury už 27. června. O pár dní později, 4. července, prezident v Lánech přijal Babiše a Hamáčka. 11. července zamířil na Hrad za Zemanem sám Babiš. O den později se prezident v Lánech sešel s Hamáčkem a Staňkem.

Poslední deadline, který ČSSD dala, je 1. srpen, do kdy by chtěla mít jasno. Místopředseda strany Šmarda řekl, že pokud se tak nestane, podají ministři za ČSSD demisi, což by podle koaliční smlouvy znamenalo konec vlády.