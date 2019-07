zpe, ber, Novinky

Prezident Miloš Zeman má Staňka odvolat na konci července. Prezident ale zatím neřekl ani to, jestli na jeho místo jmenuje sociálnědemokratického kandidáta Michala Šmardu, ani kdy to případně udělá.

Pokud by Zeman nejmenoval Šmardu k 1. srpnu, měl by dočasně pověřit řízením ministerstva jiného člena vlády.

„Může konat jen na návrh premiéra, v čele ministerstva by měl stát člen vlády,“ sdělil Novinkám ústavní právník z Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jan Kudrna.

Taková situace nastala naposledy vloni, kdy prezident odmítl jmenovat ministrem zahraničí Miroslava Pocheho (ČSSD) a diplomacii několik měsíců dočasně řídil Hamáček, který je zároveň ministrem vnitra.

Středa přinese posun, věří Hamáček



To se ale podle šéfa soc. dem. tentokrát nestane. „S ministerstvem zahraničí to byla specifická věc, rozhodně se to nechystáme opakovat,“ prohlásil Hamáček při příchodu do Strakovy akademie.

Pokud je budu potřebovat, tak se na ministry obrátím Jan Hamáček, předseda ČSSD

Situaci na resortu kultury má ve středu odpoledne s prezidentem v Lánech řešit premiér Andrej Babiš (ANO). Hamáček čeká, že jejich schůzka by mohla nějaké rozuzlení přinést.

„Věřím, že to nějaký posun přinese. Ta věc se táhne příliš dlouho, usnesení předsednictva je jasné. Pan premiér navrhl odvolání pana ministra Staňka a jmenování pana Šmardy. Soc. dem. jasně deklarovala, kdo má být ministrem kultury,“ zopakoval v pondělí Hamáček.

Pokud by se Šmarda ministrem nestal, pro ČSSD by to mohl být důvod pro odchod z vlády. Hamáček pro to dostal minulý týden mandát od předsednictva strany.

„Předsednictvo vyzvalo ministry, aby mi dali demise k dispozici, až je vyzvu. Pokud je budu potřebovat, tak se na ministry obrátím,“ připomněl v pondělí Hamáček.