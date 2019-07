Karolina Brodníčková, Právo

Jejich návrh, aby se na všech jatkách v Česku umístily kamery, podpořilo svými podpisy za čtyři měsíce 14,5 tisíce lidí. Překročil tedy hranici 10 tisíc podpisů a iniciativou by se tak mohl zabývat petiční výbor Sněmovny. Poslanci jsou však k takovému návrhu vlažní. Když už zavést kamerové systémy, tak pro odborníky, nikoliv veřejnost, říkají.

Za iniciativou stojí aktivista za práva zvířat a bubeník kapely Pints and Pipes Lukáš Vincour a jeho žena Michaela. „Kampaň jsme spustili v polovině března. Až budeme mít 20 tisíc podpisů, tak chceme petici přinést na ministerstvo zemědělství. Připravujeme k tomu i příslušný návrh zákona,“ řekl Právu Vincour.

„Kamerové systémy by mohly odradit od špatného a násilného zacházení se zvířaty, podporovaly by snahu dodržovat správné postupy a předešly situacím, kdy se ke konzumentům dostane maso z nemocného zvířete (viz situace v Polsku). Domníváme se, že spotřebitel by měl vědět, co jí a jakým procesem si zvíře před smrtí prošlo,“ píše v úvodu petice.

Zvířata jsou odkázána na vůli zaměstnanců z textu petice

Kamery požaduje na místech vykládání či vyhánění zvířat z transportních vozů, předporážkového ustájení zvířat a na místech usmrcování, vykrvení a následného stahování z kůže, vyvrhování a zbavování se částí těla. „Požadujeme, aby byl celý tento proces živě vysílán na webových stránkách jatek tak, aby se na něj kdokoliv mohl kdykoliv podívat,“ uvádí iniciativa.

Inspirace ve Francii a Británii



„Vzorem může být např. společnost Hollandia, která pod heslem ,jsme průhlední‘ vysílá online každou z částí svých činností,“ dodává iniciativa. Zdůrazňuje, že jatka nedovolují exkurze a obyčejní lidé nemají šanci dovědět se, jak systém uvnitř funguje.

„Zvířata jsou odkázána na vůli zaměstnanců. Z pořízených záběrů a výpovědí zaměstnanců vyplývá, že jsou v některých případech zvířatům chvíle před smrtí znepříjemňovány,“ dodává petice.

Dokážu si představit, že by se tam kamery nainstalovaly a jejich záznam mohly užívat orgány jako je Státní veterinární správa Marian Jurečka (KDU-ČSL)

Inspiraci hledá ve Francii a Británii, kde jsou kamerové systémy na jatkách zavedeny s přístupem pro odbornou veřejnost. Podobný systém funguje od roku 2016 na Stanicích technické kontroly, jejichž záznam mohou kontrolovat úředníci ministerstva dopravy. „My bychom si ale přáli, aby se na záznam mohl podívat kdokoliv přes internet,“ zdůraznil Vincour.

Ministerstvo: dozor je kvalitní



Ministerstvo zemědělství vzkázalo, že se věcí bude zabývat, až návrh obdrží. „ČR má už v současnosti nastavený velmi kvalitní veterinární dozor. Na každých jatkách je v době porážky vždy osobně přítomný úřední veterinární lékař Státní veterinární správy, který kontroluje průběh porážky, tedy to, jestli zvíře zbytečně netrpí,“ sdělil mluvčí Vojtěch Bílý.

Věc nechtěla prozatím příliš komentovat Státní veterinární správa. „Nejsme ti, kdo by se v tento moment mohli vyjadřovat. Jsme dozorový orgán, který se zabývá platnou legislativou. Platí, že v ČR na jatkách je stálý veterinární dozor, kdy u každého poraženého kusu musí být veterinární lékař,“ reagoval mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer. „Probíhá kontrola před porážkou a po porážce,“ dodal.

Poskytovat záběry veřejnosti a dělat Velkého bratra se mi zdá přehnané, byť ovšem TOP 09 podporuje veškeré snahy o humánní zacházení se zvířaty Markéta Pekarová Adamová (TOP 09)

Řediteli Jatek Český Brod Richardu Hrdinovi se návrh nelíbí. „Je to scestné. Usmrcování zvířat a jejich další opracování nejsou záběry, které by měly být přístupné široké veřejnosti včetně dětí a podobně,“ řekl Právu. Hlasy 14,5 tisíce lidí, kteří kamery na jatkách požadují, se podle jeho názoru mezi deseti a půl milionu obyvatel ztrácejí.

Návrh se zdá nepřiměřeným i některým poslancům ze zemědělského výboru a výboru pro životní prostředí. „Dokážu si představit, že by se tam kamery nainstalovaly a jejich záznam mohly užívat orgány jako je Státní veterinární správa. Ale aby se to dávalo k dispozici celé veřejnosti? To považuji za nehumánní a neetické,“ řekl Právu exministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL).

„Velký bratr“



Stejně tak se nápad nelíbí ani místopředsedovi zemědělského výboru Petru Bendlovi (ODS). „Nemyslím si, že by to mělo být komukoliv veřejně přístupné. Je to odpovědnost státní veterinární správy a dalších kontrolních orgánů,“ uvedl.

Podobně se k věci postavila i místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Poskytovat záběry veřejnosti a dělat Velkého bratra se mi zdá přehnané, byť ovšem TOP 09 podporuje veškeré snahy o humánní zacházení se zvířaty. Zlatá střední cesta by v případě jatek mohl být model ve Francii nebo Británii,“ sdělila Právu.

Poslanec Jan Volný (ANO) k věci jasné stanovisko nemá. „Je to zásah do soukromé sféry a takové věci je třeba řešit obezřetně a s rozmyslem,“ poznamenal.

Pirátský poslanec Radek Holomčík se debatě nebrání. „Vím, že to na světě někde funguje, ještě jsme to neprobírali, tak nedokážu tlumočit názor klubu. Pokud by to vedlo ke zlepšení situace, dovedl bych si to osobně představit, pokud by náklady nesl stát a bylo ošetřeno soukromí zaměstnanců,“ napsal Právu.