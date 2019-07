Po bordelářích v Krkonoších zůstávají tuny odpadků. Co přinesete, si odneste, vyzývá správa

Každý rok sesbírají správci Krkonošského národního parku po obyvatelích a návštěvnících hor kolem tří tun odpadků. Pomoci změnit to má informační kampaň, v jejímž rámci budou lektoři a dobrovolníci návštěvníky aktivně upozorňovat na to, že co do hor přinesou, by si měli také odnést.