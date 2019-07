zpe, ber, Novinky

Babiš dorazil do Lidového domu nečekaně. Minulý týden totiž tvrdil, že nevidí důvod, proč by měl na jednání sociálních demokratů chodit.

Podle informací Novinek nakonec přijel na pozvání Hamáčka, aby straníkům vysvětlil, že koaliční spolupráce ČSSD a ANO dává smysl.

Před sociálními demokraty mluvil Babiš asi deset minut. „Požádal mě pan předseda Hamáček, abych přišel na předsednictvo. Není to úplně obvyklé, ale mně záleží na tom, aby ta vláda fungovala dál, protože ta vláda funguje dobře,” řekl poté novinářům premiér.

Pád vlády by byl pro naši zemi špatně Andrej Babiš (ANO), premiér

Vláda podle něj plní svůj program. „Občas máme jiné názory, co se týká peněz nebo šetření, ale byla by velká škoda, kdyby ten projekt skončil. Lidé si nepřejí nestabilitu. Pád vlády by byl pro naši zemi špatně, ” uvedl.

Žádná diskuze za jeho účasti neprobíhala. „Byl jsem vyzván, abych promluvil, poté jsem odešel. Bylo to velmi krátké,” zhodnotil Babiš.

V Lidovém domě jedná předsednictvo ČSSD o tom, zda zůstane partaj ve vládě. Důvodem jsou průtahy ohledně odvolání ministra kultury Antonína Staňka, na jehož křeslo by měl podle ČSSD jmenovat Michala Šmardu.

Podle sociálních demokratů nemá cenu být ve vládě, ve které si nemohou rozhodovat o svých ministrech.