Karolina Brodníčková, Právo

Prezident Miloš Zeman uvedl, že nejste ideální kandidát na ministra kultury, a to je v zásadě jediný závěr schůzky s premiérem. Co si o tom myslíte?

Měl jsem důvěru v Andreje Babiše, když říkal, že je schopen prosazovat svou vůli. Přestože řada lidí mi říkala, že je to jen dělání ramen, tak jsem tomu nevěřil. Myslel jsem si, že do jednání půjde s větší razancí a přinese něco, co dá smysl. To se nepodařilo, odešel s prázdnou. Doufám, že Jan Hamáček bude v pátek úspěšnější. Ale je to trapné. Překvapilo mě to, myslel jsem, že má Andrej Babiš něco v ruce. Možná jen hrál o čas.

Vy sám se nominace vzdát nechcete?

Že by nám Miloš Zeman určil jiného kandidáta a soc. dem. si ho osvojila?

Video

Záznam: Brífink premiéra Andreje Babiše po čtvrteční schůzce s prezidentem Milošem Zemanem (Zdroj: Novinky)





Sama ČSSD by mohla přijít s jiným jménem...

Jsem proti tomu, aby Miloš Zeman vybral kandidáta pro ČSSD a my si ho osvojili a tvářili se, že jsme si ho vybrali. Proti tomu bych byl všemi deseti.

Kandidáta ČSSD musí vybírat předseda ČSSD. Jestli chce kandidáta vybírat Andrej Babiš nebo Miloš Zeman, pak ať řeknou, že je to jejich kandidát a hledali podporu u jiné strany, než je soc.dem.

Nevyřešila by situaci teda výměna resortů s hnutím ANO? Je to ve hře?

Určitě ano, ale i pokud bychom změnili koaliční smlouvu a soc. dem. místo kultury spravovala jiný resort, tak by ČSSD chtěla ministra toho resortu vybírat sama.

Jaký resort byste místo kultury chtěli?

To já nevím, to by rozhodl pan Hamáček s panem Babišem. Ale pořád to neodstraní problém, že se neshodujeme v tom, kdo má kandidáta na ministra vybírat. Je vcelku lhostejno, o kterého ministra se jedná.