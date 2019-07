jas, ber, zpe, Novinky

Schůzka na Hradě trvala asi hodinu. „Vysvětlil jsem panu prezidentovi, že máme koaliční smlouvu, podle které jsem postupoval. Pan prezident má svůj názor na roli pana Staňka a má svůj názor na pana Šmardu, kterého nepovažuje za ideálního kandidáta na tento post,” řekl po jednání Babiš.

„Můžu s ním souhlasit, ale informoval jsem pana prezidenta, že chci dodržovat koaliční smlouvu a tento problém vyřešit. Přišel jsem s tím, aby pan prezident vyhověl tomu, co jsem mu napsal, aby pan prezident odvolal pana Staňka,” dodal premiér.

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš hovoří s novináři po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem

FOTO: Kateřina Šulová, ČTK

Zeman ale svůj postoj nezměnil. Podle Babiše bude důležitá páteční schůzka Zemana, Staňka a šéfa ČSSD Jana Hamáčka v Lánech. Premiér zopakoval, že si přeje pokračování menšinové vlády s ČSSD.

Babiš dorazil s dcerou



Babiš na Hrad přijel kolem tři čtvrtě na pět, tedy čtvrthodinu před plánovaným začátkem schůzky. Společně s dcerou Vivien, s kterou byl před tím na francouzské ambasádě, kde byl odpoledne i Zeman, šli do katedrály svatého Víta a prošli nádvořím.

Zeman ještě před Babišem od 16:00 přijal ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou (ČSSD).

Zeman v květnu odmítl přijmout demisi ministra Staňka. Odvolání poté na přání ČSSD navrhl premiér, prezident mu ale zatím nevyhověl.

Podle Zemana by neměl končit ministr, který odhalil korupci v resortu. Narážel tím na dubnové odvolání ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta a ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa a trestní oznámení, která na ně Staněk podal. Způsob, jakým odvolání proběhlo, bylo jednou z věcí, která vedla soc. dem. k rozhodnutí o výměně ministra.

Pražský hrad, právě teď. Pan prezident přijal na jeho žádost předsedu vlády Andreje Babiše. pic.twitter.com/DaOTdEo7YS — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 11. července 2019

ČSSD odmítá přistoupit na scénář, který navrhoval Babiš, že by měl kulturu řídit někdo jiný než Šmarda. „Na resort kultury nepřipadá v úvahu jiný kandidát než pan Šmarda,“ sdělil Právu ve středu šéf poslanců soc. dem. Jan Chvojka.

Šmarda přitom několikrát zopakoval, že na funkci netrvá. „Na funkci nelpím, kandidaturu jsem přijal proto, že si to přál předseda strany Jan Hamáček,“ sdělil dříve Právu.

Spekulace o výměně resortů

V kuloárech se také spekuluje o tom, že by mohla proběhnout výměna ministerstev a sociální demokraté by místo kultury řídili reosrt pro místní rozvoj. Zeman totiž dříve uvedl, že by se Šmarda na tuto funkci hodil lépe.

Podle předsedy poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka ale není výměna možná, odmítla to i vicepremiérka za ANO Alena Schillerová.

Babiš se snažil přesvědčit Zemana k ústupku už minulý týden, kdy se v Lánech sešli na společné schůzce ještě s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem. Schůzka však žádné řešení krize nepřinesla.

Další schůzka v Lánech je naplánovaná na pátek, kdy se má prezident setkat přímo se Staňkem a Hamáčkem. V pondělí bude záležitost řešit vedení ČSSD.