ČTK

Vznik agentury prosadila vládní koalice ve Sněmovně s pomocí KSČM a KDU-ČSL přes veto Senátu. Nový úřad bude podle kritiků znamenat nárůst byrokracie a financování sportovních organizací nezlepší. Česká unie sportu naopak vytvoření agentury uvítala.

Iniciátorem novely zákona o podpoře sportu je bývalý hokejový brankář a poslanec vládního hnutí ANO Milan Hnilička. O vedení agentury se bude ucházet. Podle odpůrců si zákon napsal sám pro sebe a bude mít rozsáhlé a nekontrolované pravomoci. Hnilička tuto kritiku odmítl.

Poslanec za ANO a vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Předseda agentury bude jmenován vládou na návrh premiéra a bude muset mít nejméně pětileté zkušenosti v řídící funkci ve sportu. Má mít stejný plat jako ministr, na rozdíl od požadavků na jiné představitele centrálních úřadů by mohl být členem Parlamentu. Podle kritiků by to mohlo být v rozporu se zákonem o střetu zájmů a služebním zákonem. Bude si také moci sám jmenovat dva místopředsedy a 15 členů Národní rady pro sport jako svého poradního orgánu.

Hlavním úkolem agentury, která má mít 80 zaměstnanců, z nichž 30 převezme z ministerstva školství, je vytvoření nového systému státní podpory sportu. Podle průzkumu České unie sportu nemá většina z téměř 7500 klubů a jednot peníze na činnost, na nábor dětí a na kvalifikované trenéry. Kvůli složitosti dotačních programů mají kluby potíže s žádostmi o peníze. Letos je v kapitole ministerstva školství na sport vyčleněno sedm miliard korun, což je o 1,5 miliardy korun víc než loni.