Místopředseda soc. dem. Michal Šmarda nabídl šéfovi ČSSD a vicepremiérovi Janu Hamáčkovi, že se vzdá kandidatury na post ministra kultury, pokud by to usnadnilo rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana odvolat šéfa resortu Antonína Staňka (ČSSD)... Celý článek Šmarda: Když to pomůže, kandidatury se vzdám»