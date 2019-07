zpe, Novinky

ANO by ve volbách získalo 32,5 procenta. Babišovci si ale oproti poslednímu průzkumu pohoršili o 1,5 procentního bodu.

„Nedaří se příliš levici, ztratili sociální demokraté i komunisté,“ uvádí STEM. Komunisté by dostali 7,8 procenta, v dubnu měli 9,5 procenta. Podpora ČSSD klesla na 6,4 procenta.

Předpokládaný zisk mandátů podle volebního modelu v červnu 2019

FOTO: David Ryneš, Novinky

Pro sociální demokracii se podle výsledků STEM jedná o historicky nejnižší výsledek. V dubnovém průzkumu měla strana 7,8 procenta hlasů, v červnu ztratila tedy podobně jako ANO.

Na současné vládní krizi podle průzkumu nejvíce získávají Piráti, kteří by ve volbách získali 15,6 procenta a jsou před ODS, která skončila na třetím místě s 13,1 procenta.

Pohoršila si i SPD



Pohoršilo si také hnutí SPD, kterému průzkum přisoudil 7,9 procenta. V posledním průzkumu STEM mělo hnutí Tomia Okamury 9,8 procenta hlasů. Do Sněmovny by se dostali ještě lidovci se ziskem 5,5 procenta. TOP 09 ani hnutí STAN by se do Sněmovny nedostaly.

Při přepočtu mandátů by ANO získalo 83 křesel, Piráti by měli 39 mandátů, ODS 29 mandátů. Po 15 křeslech by měla KSČM a SPD, sociální demokraté by měli 12 poslanců. Sedm zákonodárců by ve Sněmovně měli lidovci.

Průzkum se konal mezi tisíci respondenty v období 14. až 30. června, tedy v době, kdy se už rozhořela vládní krize, konala se demonstrace na Letné a psalo se o auditech Evropské komise o střetu zájmů premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše.

STEM zdůraznil, že motivace k volební účasti není příliš silná a mnozí lidé váhají, komu dnes dát svůj hlas. Volební účast by byla kolem 56 procent.