Barbora Zpěváčková, Novinky

„Ministr měl s Krnáčovou jako velvyslankyní problém,“ řekl Novinkám zdroj blízký Černínskému paláci, který si nepřál být jmenován.

Vláda v pondělí odsouhlasila, že místo Krnáčové se velvyslancem v Řecku stane diplomat Karfík.

Premiér Andrej Babiš (ANO) Novinkám v SMS zprávě napsal, že jmenování Krnáčové nebylo nikdy na stole. „Byla to jen vaše spekulace. Velvyslance vybírá ministerstvo zahraničních věcí a vybráni byli kariérní diplomaté,“ uvedl premiér.

Odmítl, že by hnutí ANO dávalo politické trafiky. Právě když se začalo spekulovat o Krnáčové jako o velvyslankyni, ANO čelilo kritice opozice za to, že rozdává zlaté padáky.

Krnáčová proslula svými výroky



V květnu Babiš Novinkám řekl, že by Krnáčová do diplomacie chtěla. „Jsou takové úvahy a je pravda, že projevila zájem,” řekl Novinkám.

Na dotaz, jestli má Krnáčová předpoklady být dobrou diplomatkou a jestli jsou podle něj vhodné výroky, které pronášela během působení v Praze, Babiš odpověděl: „To určitě ne. Na druhé straně hovoří spoustou jazyků. Zatím to není schválené. Je potřeba zjistit, jestli by měla šanci uspět. Výroky jsou negativní. Ale to neznamená, že když takhle mluví někde, tak že bude mluvit stejně.”

Krnáčová v pozici primátorky proslula právě svými výroky. Například v roce 2015 Krnáčová prohlásila, že projekt na tunel Blanka dělal „asi nějaký debil”.

Video

Primátorka Adriana Krnáčová o dopravě a zpovykaných Pražanech. Zdroj: Novinky.cz

Téhož roku také připustila, že o důležitých věcech se na magistrátu jedná v kuchyňce, aby se politici schovali před úředníky při projednávání politických témat.

Vloni v březnu zase v rozhovoru pro Novinky řekla, že „Pražané jsou zpovykaní a nemají velký problém s dopravou”.

Ještě loni v březnu prohlašovala, že by chtěla v pozici pražské primátorky pokračovat. Po výroku o zpovykaných Pražanech ale bylo stále jasnější, že jedničkou pro volby nebude. Kandidátku hnutí ANO v Praze nakonec vedl Petr Stuchlík. ANO je nyní na magistrátu v opozici.