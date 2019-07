Renáta Bohuslavová, Novinky

„Zvládli to v pořádku. Za dvě minuty od vstupu do metra jsem jel. Měli připravené lepší značení i koridory a cestující se netlačili. Z Kačerova jelo také více autobusů,” popsal Novinkám situaci během ranní špičky jeden z cestujících.

🚇 ➡️ Druhý pracovní den výluky na metru C již probíhá bez komplikací. Cestující jsou plynule odbavováni. Děkujeme tímto zaměstnancům za maximální nasazení a cestujícím za pochopení i za to, že svou ukázněností napomáhají hladkému průběhu výluky.



🚇 ➡️ https://t.co/lue9jaZhxo pic.twitter.com/5DxmuH7fVa — Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (@DPPOficialni) 2. července 2019

V pondělí byla situaci tak kritická, že stanice Pražského povstání musela být i krátce uzavřena, jelikož cestujícím z přecpaného peronu hrozil pád do kolejiště.

Je super, jak se na začátku prázdnin Praha vylidní. Třeba v MHD je na první pohled mnohem méně lidí. @PIDoficialni @DPPOficialni pic.twitter.com/ige6YhirdN — Ondřej Vatka (@ondrejvatka) 1. července 2019

„Na Pražského povstání je tolik lidí, že metro nemohlo hned dojet do stanice, nebylo by to bezpečné pro cestující ve stanici, metro se tedy muselo na chvíli přibrzdit, aby lidé stanici opustili a metro mohlo zajet do stanice,” popsal pondělní situaci ve stanici po 9. hodině dispečer.

Oproti pondělní kritické situaci tak došlo ke zlepšení, což sliboval i primátor Zdeněk Hřib (Piráti). „První pracovní den výluky je vždy náročný, další dny už budou lepší. Kapacita stanice Pražského povstání holt není koncipována jako přestupní, takže výstupy z metra nezvládaly nápor cestujících,” reagoval na pondělní kolaps dopravy v metru C Hřib.

Metro na lince C mezi stanicemi Pražského povstání a Kačerov nejede kvůli výměně pražců od soboty a mimo provoz bude do soboty 6. července. Místo metra jezdí autobusy XC.