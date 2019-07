Jan Martinek, Právo

Jaká je pozice ODS k současné vládní krizi?

Jako nejsilnější opoziční strana jsme spolu s ostatními vyvolali hlasování o nedůvěře vládě. Věděli jsme, že na to nejsou hlasy, ale cítili jsme morální povinnost to udělat. Dochází k erozi společnosti, o kterou se postarali pan Babiš a pan Zeman. Rozdělili společnost na své fanoušky a ty ostatní. Tohle se bude velmi dlouho napravovat.

Kdyby to ale nakonec dopadlo tak, jak jste chtěli, a vláda by nedostala důvěru, tím byste ale především nahráli prezidentu Zemanovi. Na tahu by byl on.

Těch variant bylo víc. Ctíme, že ANO vyhrálo volby a mělo právo sestavit vládu. Není ale možné, aby v čele vlády stál člověk, který má takový střet zájmů, který podle předběžné zprávy čerpal neoprávněně evropské dotace.

Prezident ale několikrát řekl, že by pověřil sestavením vlády znovu Andreje Babiše.

Souhlasím s tím, co řekl náš předseda Petr Fiala, že nebýt Zeman prezident není ani Babiš premiérem. K tomu ještě dodám: nebýt komunistů. Právě KSČM a Zeman drží Babiše v premiérském křesle.

Ve srovnání s Janem Hamáčkem byl Sobotka hrdina

Panáčkuje jim k tomu ČSSD, která opravdu předvádí něco neskutečného. Dříve jsem si myslela, že Bohuslav Sobotka je slabý, že nevede soc. dem dobře, a dneska se mu musím omluvit. Ve srovnání s Janem Hamáčkem byl Sobotka hrdina. Nechápu, že se členové soc. dem. už nebouří, protože to, co předvádí pan Hamáček, nemá s důstojnou politikou nic společného.

Ale ANO má stále kolem třiceti procent preferencí, opoziční strany se tomu ani zdaleka nepřibližují.

Evropské volby sice ANO vyhrálo, ale ne s takovým náskokem, jak se předpokládalo. Na Letné se minulou neděli sešly statisíce lidí, kteří by se normálně spolu asi nesetkali, názorově se určitě liší v mnoha věcech. Ale přišli, protože se chtěli postavit za nějaké hodnoty, protože se jim zdá, že se tu děje něco, co útočí na demokracii, na principy právního státu.

Lidé nám čím dál tím více říkají, že nechtějí koblihy a nechtějí drobné dary, že chtějí, aby tu byla svoboda a demokratický stát

Znervózňuje je, že kdokoli je ignoruje nebo k nim má hloupé narážky, tak nechápe, proč se vůbec sešli. A bude to gradovat. Lidé přestávají věřit tomu, že je tu právní stát, a to je velký problém.

Co těm nespokojeným lidem může nabídnout ODS?

Stojíme stále na stejných hodnotách. Říkáme, že chceme svobodu, volný trh, kapitalismus, a že patříme na Západ.

A to může nějak přebít, když Andrej Babiš řekne, že chce lepší Česko?

Marketingové triky, jaké tu předvádí Babiš, mají čím dál tím méně posluchačů. Lidé nám čím dál tím více říkají, že nechtějí koblihy a nechtějí drobné dary, že chtějí, aby tu byla svoboda a demokratický stát. Nechtějí v čele státu někoho, kdo spolupracoval s StB, kdo pobírá dotace, které ve finále zaplatí všichni občané.

Jste si jistá, že lidé u nás chtějí kapitalismus?

Bohužel se ještě nenašel lepší systém. Socialismus všude troskotá, podívejme se do Jižní Ameriky do států, kde ještě je. K tomu, aby byla prosperita, rozvoj, blahobyt, nabízí kapitalismus nejlepší východisko. Chceme, aby lidé měli podmínky k hodnotám, které vytvářejí, takhle já kapitalismus vidím.

A co skandinávské země, kde je velmi silný sociální stát a zároveň vysoká životní úroveň?

Sociální stát a socialismus je něco jiného, to bych velmi oddělila. Silný sociální stát, který umí pomoci těm, kdo pomoc potřebují, je velmi důležitý a já ho vždy prosazovala. Ale sociální politika se vždy musí dělat tak, aby se nerozhazovalo.

Babišova vláda přidala důchodcům, zvedla platy ve zdravotnictví. Proč by lidé měli volit jinak?

To, že se přidalo důchodcům, je naprosto správné. Máme nevídaný ekonomický růst, za což nemůže ani tak tato vláda, jako spíš pracovití lidé a odpovědná politika předchozích vlád v době, kdy byla krize. Když je možnost, má se přidat všem.

Trikolóra vůbec necílí na naše voliče, ti znají hranici mezi vlastenectvím a nacionalismem

Kde je ale důchodová reforma, kterou nám sliboval Andrej Babiš? Budou mít na důchod dnešní třicátníci, čtyřicátníci? Podle systému, který tu dnes máme, nebudou. Pojďme se bavit o tom, co bude dál, a to mi u Babiše chybí. Nasliboval reformy, že sníží byrokracii, bude stavět dálnice. Neděje se nic z toho, jen rozhazování.

Podle některých spekulací se chystá předvolební spolupráce středopravicových stran proti Babišovi.

Jsou to mediální spekulace, ale spolupráce napříč demokratickými stranami fungovala vždycky, nikdy jsme se jí nebránili. Na desátých narozeninách TOP 09 jsem říkala, že pokud chceme porazit Andreje Babiše, musí zvítězit pravice a musíme zvítězit společně. Nemyslela jsem, že by bylo nutné utvořit do voleb společnou koalici, ale že musíme oslovit tolik voličů, abychom jej konečně porazili, to je náš hlavní úkol.

Předvolební protibabišovský blok ODS, TOP 09, STAN a KDU-ČSL je tedy vyloučen?

Nic bych nevylučovala, ale ani bych v tuto chvíli nic nepotvrzovala. Nic takového na stole není. Všechny tyto strany se ale musí pokusit Andreje Babiše porazit.

Nebojí se ODS, že jim hlasy sebere hnutí Václava Klause ml. Trikolóra?

Nebojí. Když se podíváme na to, koho zatím to hnutí oslovuje a jakou má rétoriku, tak vůbec necílí na naše voliče. Hlasy budou brát někomu úplně jinému. Voliči ODS znají hranici mezi vlastenectvím a nacionalismem. Do Trikolóry dnes vstupují například členové ČSSD, takže pro mě je to naprosto nečitelné hnutí. Rozhodně nebude cílit na voliče ODS.