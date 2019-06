laz, Právo

„Během návštěvy Pákistánu jsme s kolegou Ratiborským absolvovali velké množství politických a obchodních setkání v hlavním městě Islamabád a současně jsme se také snažili získat povolení k návštěvě Terezy ve vězení, což se ukázalo jako složitý a náročný proces. Naštěstí nám po přemístění do Láhauru velice pomohl guvernér provincie Paňdžáb, kterého jsem požádal o povolení k návštěvě a my jsme ho na poslední chvíli získali,” sdělil Pawlas k zahraniční cestě.

Uvězněné Češce se podle slov poslanců daří vcelku dobře, nemají zprávy o nestandardních procesech nebo dokonce o psychickém či fyzickém týrání. Samotná návštěva prý proběhla v dobré atmosféře.

„Hovor probíhal tak, že vězněná Tereza H. byla dozorkyní přivedena nádvořím s krásně upravenou zahradou k oknu, ve kterém byla mříž a síť, a po celou dobu hovoru stála dozorkyně vedle ní. Já a můj kolega Ratiborský jsme byli v místnosti na druhé straně, ve společnosti vězeňské služby,” doplnil Pawlas s tím, že velkou výhodou bylo to, že kromě české delegace nikdo nerozuměl česky, takže hovor prý mohl být veden v uvolněném duchu a dával záruku pravdivých údajů.

Ve vězení už téměř rok a půl

Pákistánští celníci Hlůškovou zadrželi 10. ledna minulého roku. Od začátku případu tvrdí, že do země přijela jako modelka a drogy jí někdo podstrčil. K zadržení došlo údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Odtud se chystala pokračovat do Irska.

Původně bylo známo, že měla v kufru devět kilogramů drogy, během soudu se uvádělo, že pašovala 8,5 kilogramu heroinu. Pákistánský zpravodajský portál UrduPoint uvedl, že drogy by měly na černém trhu hodnotu 150 milionů pákistánských rupií (24,5 milionu korun). V současné době probíhá odvolací řízení.