Karolina Brodníčková, Právo

Chtěl jste mít jasno do neděle, schůzka s prezidentem bude až v úterý. Je to problém?

Říkali jsme, že chceme mít situaci na ministerstvu kultury vyřešenou do 30. června. Ve čtvrtek po schůzce s prezidentem jsem hovořil o tom, že jdu za panem premiérem a chci od něj slyšet, jak chce situaci řešit, protože tím aktérem, kdo odeslal odvolání ministra Staňka, byl on a on se obracel na pana prezidenta.

Premiér mi řekl, že situaci chce řešit a že ji chce řešit co nejrychleji. A že požádá o schůzku s panem prezidentem a dostal termín v úterý. To je dostatečná snaha pana premiéra situaci vyřešit. Ale výsledek nepředjímám. Nepřipadá mi rozumné, abychom oznamovali něco předtím, než se sejde prezident s premiérem a se mnou.

Jestli vám Zeman v úterý nevyhoví, budete trvat na tom, aby premiér podal na prezidenta kompetenční žalobu?

Reakce soc. dem. je předvídatelná. Nebudeme to říkat napřed. Počkáme si na schůzku a na její výsledek zareagujeme. Z mého pohledu je klíčové, že premiér situaci chce řešit a chce ji řešit rychle.

Jsou s vývojem spokojeni i vaši kolegové, kteří ještě ve čtvrtek říkali, že pokud ČSSD nebude vyhověno do neděle, máte svolat předsednictvo a odejít z vlády?

Pokud by se ukázalo, že není naplňována koaliční smlouva a nemůžeme jmenovat své ministry, tak bychom na to museli reagovat. Ale jak jsem v pátek mluvil s kolegy z vedení, počkat do úterka je pro ně akceptovatelné.

Ve hře je i demise ministrů ČSSD. Máte jistotu, že by ji na váš pokyn podali všichni? Ministr zemědělství Toman by si to rozmyslel.

Se všemi ministry jsem mluvil a znám jejich stanovisko. Nevidím důvod, proč by měli odpovídat na nějaké ankety, jestli podají, nebo nepodají demisi. Má to vědět předseda strany. A ten tu informaci má. Pokud k té situaci dojde, tak k ní dojde a soc. dem. ji vyřeší.