jdu, Novinky

Na čtvrtém místě by s devíti procenty skončili komunisté, za nimi pak ČSSD, pro kterou by hlasovalo 7,5 procenta voličů. Do Sněmovny by se ještě dostalo hnutí SPD se 6,6 procenta a lidovci, kteří by skončili těsně na pětiprocentní hranici.

Pod hranicí pro vstup by naopak se 4,5 procenta zůstali Starostové a TOP 09, která by získala 3 procenta hlasů. Vůbec poprvé se v průzkumu objevilo nové hnutí Václava Klause ml. Trikolóra, které by získalo jedno procento hlasů.

„U ČSSD pozorujeme v posledních dvou šetřeních statisticky významný pokles podpory, u Pirátské strany naopak nárůst. U ostatních stran nedošlo ke statisticky významným změnám,” komentovali výsledek šetření výzkumníci CVVM.

Sociální demokraté si od minulého průzkumu pohoršili o dva procentní body, naopak o 3,5 procentního bodu poskočili Piráti.