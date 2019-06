Renáta Bohuslavová, Novinky

„Platí koaliční smlouva a já se zasadím o to, aby koalice pokračovala a fungovala. Požádám prezidenta o schůzku a budu se snažit s ním projednat situaci a najít řešení, abychom mohli jet dál a aby byl konflikt zažehnán,” řekl Babiš po schůzce s Hamáčkem. Se Zemanem by se chtěl sejít v pondělí nebo v úterý.

ČSSD chtěla původně řešení nalézt do neděle, ale příslib, že Babiš bude věc se Zemanem řešit jí v této chvíli stačí. „Chceme mít jasno do neděle, takže já si odvážím to, že to pan premiér je ochoten situaci řešit,” dodal po schůzce Hamáček.

Andrej Babiš také zopakoval, že podání tzv. kompetenční žaloby na prezidenta v této chvíli není na místě. „Kompetenční žaloba není řešení a já udělám maximum proto, abych to vyřešil jednáním,” řekl Babiš.

Miloš Zeman ale již několikrát uvedl, že ministra kultury Antonína Staňka může nechat ve funkci i několik měsíců, Ústava mu podle něj lhůtu nestanovuje. Navíc ve čtvrtek uvedl, že o výměně na postu ministra kultury rozhodne až poté, co se vyšetří trestní oznámení, která podal Staněk na ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta a ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Požadavek ČSSD, aby situaci vyřešil do 30. června, označil Zeman za ultimátum a drzost.

Staněk rezignoval na funkci ke konci května. Stalo se tak poté, kdy čelil kritice především za způsob, jakým odvolal Fajta a Soukupa. Zdůvodnil to tím, že dělali chyby v hospodaření.