Karolina Brodníčková, Právo

Okamura tak Právu odpověděl na otázku, zda by v případě odchodu ČSSD z vlády chtěl jednat s premiérem o podpoře nového kabinetu. „Jako první se v takovém případě půjdeme poradit s panem prezidentem, jelikož on bude mít v rukávu další kroky. To je klíčové,“ napsal Právu Okamura.

„Jak všichni víme, bez podpory 78 poslanců hnutí ANO není možné v současném složení Sněmovny složit vládu. A do voleb je dlouhých dva a čtvrt roku. Takže buď uvedeme zemi do chaosu a destabilizace a občané budou ještě více trpět, nebo budeme pracovat, abychom životy občanů zlepšili,“ dodal šéf SPD.

Jeho hnutí je prý „konstruktivní a pozitivní“. „Proto nabízíme jedinou možnou funkční alternativu - jmenování vlády odborníků nominovaných vítězem voleb hnutím ANO a takovou vládu jsme ochotni podpořit za předpokladu dohody nad prosazením programových priorit hnutí,“ uzavřel Okamura.

Vláda ANO, SPD a KSČM by měla 112 hlasů

Početně by takové řešení ve Sněmovně mohlo fungovat. SPD má totiž 19 poslanců, takže by Babišovi nabídla ještě o čtyři hlasy více, než kolik mu dodává pro podporu vládě ČSSD. Babišova vláda by za podpory ANO a KSČM měla pohodlnou většinu 112 hlasů.

SPD, tedy Svoboda a přímá demokracie, má, jak už plyne z názvu, hlavním bodem programu prosazení přímé demokracie. Strana prosazuje konání referend, mimo jiné i o vystoupení České republiky z Evropské unie. Před volbami hlásala na billboardech „Odejdeme po anglicku“.

Právě názory SPD na setrvání Česka v EU však některé členy ANO od spolupráce s Okamurou odrazují. Byly také důvodem, proč před rokem Babiš spolupráci s Okamurou odmítl a vládu dohodl s ČSSD.

Opozice však tvrdí, že ANO fakticky po celou dobu s Okamurou ve Sněmovně vládne. Mimo jiné poslanci ANO pomohli SPD prosadit si některé jeho kandidáty do klíčových pozic. Do druhého kola v boji o post Rady ČTK naposledy pomohli činovníku akce D.O.S.T. Michalu Semínovi, čímž popudili ČSSD.

Krizi vlády ANO a ČSSD způsobil prezident Miloš Zeman, když odmítl odvolat na návrh ČSSD a Babiše ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). Sociální demokraté na jeho místo neúspěšně prosazují místopředsedu Michala Šmardu, Zeman se však domnívá, že by se v resortu mělo nejdříve uzavřít vyšetřování trestních oznámení, které Staněk podal na ředitele uměleckých institucí za údajné porušování zásad správného hospodaření.

Ve čtvrtek se o věci radilo grémium ČSSD a v pátek situaci projedná šéf ČSSD Jan Hamáček s Babišem. Soc. dem. žádá, aby v případě Zemanovy neústupnosti na něj Babiš podal kompetenční žalobu. Babiš však tento krok ve čtvrtek odmítl. Pro některé sociální demokraty tím pádem přestává vládní angažmá pozbývat smyslu a žádají odchod.

„Po rozhovoru (s prezidentem) a poté, co jsme zhlédli tiskovou konferenci pana prezidenta, chci konstatovat, že Česká republika se dostala na hranu ústavní krize. Ústava ČR jasně hovoří o tom, že pokud předseda vlády navrhne ministra k odvolání, tak prezident této žádosti vyhoví,“ řekl novinářům Hamáček.

ČSSD chce mít o vývoji situaci jasno do neděle. V opačném případě svolá předsednictvo, které by o odchodu z Babišova kabinetu mohlo hlasovat.