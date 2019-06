kab, Právo

O postupu se ve čtvrtek večer radilo hodinu a půl grémium ČSSD. Ještě předtím však Babiš vzkázal, že kompetenční žalobu na hlavu státu podávat nehodlá. Je to přitom jedna z možností, o které ČSSD jednala a kterou bude po premiérovi zřejmě požadovat. [celá zpráva]

„Po rozhovoru (s prezidentem) a poté, co jsme shlédli tiskovou konferenci pana prezidenta, chci konstatovat, že Česká republika se dostala na hranu ústavní krize. Ústava ČR jasně hovoří o tom, že pokud předseda vlády navrhne ministra k odvolání, tak prezident této žádosti vyhoví,“ řekl novinářům Hamáček po jednání grémia, na jehož jednání přijel rovnou od Zemana z Vysočiny.

„Já mám zítra jednání s panem premiérem a já se ho budu ptát, jak je připraven tuto situaci řešit. A podle toho bude ČSSD postupovat,“ dodal.

Babiš v TV Barrandov řekl, že si neumí představit konec koalice s ČSSD. Pokud Zeman nechce vyhovět ČSSD s odvoláním ministra kultury, bude s ním jednat.

Jasno má být do neděle

Předsednictvo ČSSD, které by podle členů vedení strany mohlo rozhodnout o případném odchodu soc. dem. z vlády, Hamáček zatím nesvolal. „Bude, až ho svolám,“ řekl novinářům.

ČSSD ale nadále trvá na tom, aby ve výměně ministra kultury bylo jasno do neděle. To byla také podmínka předsednictva ČSSD minulý pátek, když jednalo o setrvání ve vládě.

„My jsme řekli, že chceme mít do 30. června jasno, jak se situace vyvine. A to bude také téma jednání s panem premiérem zítra (v pátek),“ uvedl Hamáček.

Hovor se Zemanem, se kterým se setkal ve čtvrtek odpoledne na Vysočině, nechtěl komentovat. „Pan prezident hovořil o tom, jak on vidí celou situaci. Byla to výměna názorů. Nechci to dál komentovat. Mé úvodní vyjádření popisuje celou situaci,“ dodal Hamáček. Zeman pro média řekl, že časový požadavek ČSSD považuje za ultimátum a vydírání a pokládá je za drzost. [celá zpráva]

Uvnitř ČSSD však už sílí hlasy volající po demisi oranžových ministrů.

„Premiér je jediný člověk, který může situaci odblokovat. Pokud by podal kompetenční žalobu a chtěl rozehrát kompetenční spor, tak by to znamenalo, že vnímá požadavky ČSSD a že je na straně ČSSD, pokud ne, tak to znamená, že ho ČSSD nezajímá a že nereflektuje na požadavky svého koaličního partnera,“ uvedl předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka.

„Pokud kompetenční žaloba nepřipadá v úvahu, tak nemá cenu v této vládě setrvávat. Pokud má ČSSD ještě nějaké zbytky hrdosti, tak když něco slíbila a kladla si podmínky, které nejsou splněny, a potom pokračovala v této vládě, tak bychom byli spíše k smíchu,“ dodal Chvojka.