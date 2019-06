Karolina Brodníčková, Právo

Bylo by namístě, aby premiér Andrej Babiš podal na prezidenta kompetenční žalobu, pokud se nevyřeší výměna na resortu kultury?

Nesporně, navíc v případě kompetenční žaloby nemusíte sledovat žádnou zvláštní známku porušování Ústavy, ta se týká sporu o výkonu kompetencí. A ten může nastat záhy, když vidíte, že prezident má jiný pohled než ten, který si jako premiér myslíte, že je pohled odpovídající výkladu Ústavy. Nemusíte čekat ani týden.

Sledování této doby je relevantní pro druhou žalobu, která je ve hře, a to je ústavní žaloba Senátu na hrubé porušení ústavního pořádku. Mám pocit, že i tam jsou podmínky splněny, uvážíte-li, že povinnost odvolat ministra na návrh premiéra je nepodmíněná, srozumitelná a zásadní. Prezident otálí s odvoláním pana Staňka téměř měsíc, proto si myslím, že žaloba Senátu by tedy měla být podána.

Prezident prohlásil, že mu Ústava žádnou lhůtu na výměnu ministra nestanoví.

Myslím, že nemá pravdu. Komunita interpretů Ústavy dospěla k tomu, že tam, kde nejsou úkony prezidenta podmíněny lhůtou, se má za to, že nepsaná lhůta je bez zbytečného odkladu. Kdyby žádná lhůta dovoditelná nebyla, tak by z oprávnění premiéra zbavit se ministra nezbylo nic.

Co by se stalo, pokud by Ústavní soud vyhověl kompetenční žalobě?

Prezident by se už nemohl tvářit, že je tady možnost vykládat Ústavu různým způsobem. Protože by ji soud vyložil. Pokud by se tím pan prezident neřídil, tak by bylo zřejmé, že hrubým způsobem porušuje Ústavu, a opět by splnil podmínky pro ústavní žalobu.

Ústavní žaloba by mohla skončit i sesazením prezidenta?

Výsledkem řízení o ústavní žalobě je zánik funkce prezidenta republiky, pokud Ústavní soud dospěje k závěru, že prezident porušil hrubým způsobem Ústavu nebo že se dopustil ústavního deliktu velezrady.