jim, Právo

„Na demonstraci nepůjdu. Výrazně mi vadí požadavek na odstoupení Marie Benešové. Já si jí jako osoby znalé práva velmi vážím,“ řekl Filip k chystané akci na pražské Letné.

Bartoš si podle svých slov nenechá účast na demonstraci ujít, protože je to prý „od společnosti správný krok“.

Až v roce 2022



Podle něj je řada parametrů novely v souladu s návrhy i jiných stran. Ocenil například opatření, podle nějž bude možné odvolat vedoucí státní zástupce až na základě kárného řízení, a ne jako dosud pouhým rozhodnutím vlády.

Bartošovi ale vadí způsob jmenování i načasování. „Benešová včera řekla, že demonstrace jsou zbytečné, všechny obavy rozptýlené. A to není pravda. Její návrh má platit až v roce 2022. Takže co se vyřešilo? Nic. Nedodala, co slíbila, protože je ten náběh oddálen, takže minimálně po dobu Babišovy vlády to bude tak, jak teď,“ uvedl Bartoš.

Kritizoval také, že do komise pro výběr vedoucího státní zástupce může ministr jmenovat tři z pěti členů namísto dvou, jak navrhoval Benešové předchůdce Jan Kněžínek (za ANO). To je podle Bartoše další posílení politického vlivu, přestože ministr by měl mít nad výběrem právo veta.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO)

FOTO: Milan Malíček, Právo

Podle Filipa je návrh v pořádku. „Proč by neměl ministr spravedlnosti jmenovat tři členy? Jestliže je to princip státního žalobce, a ne princip prokuratury, tedy všeobecného dozoru, tak v tom případě tam ministr spravedlnosti musí odpovídat za jejich chod. A on je odpovědný Sněmovně. A pokud jsme v parlamentní demokracii, nemohu si povolat státního zástupce, ale jen ministra,“ řekl.

Babiš: Nikdy nevstoupila do KSČ



Za Benešovou horoval na Facebooku i premiér Andrej Babiš (ANO).

„Mluvím o paní Marii Benešové, která má 48 let praxe v oboru. O dámě, kterou v roce 1999 jmenoval do funkce nejvyšší státní zástupkyně legendární Otakar Motejl, obrovská autorita české justice. O dámě bezúhonné, kterou sám místopředseda Ústavního soudu Jaroslav Fenyk popisuje jako prostořekou a svéráznou osobnost bez strachu z jakýchkoli tlaků a odmítající ohýbat zákon. Několikrát se kvůli tomu dostala do střetu s politiky a musela skončit,“ napsal.

Vyzdvihl, že Benešová odmítla dvakrát vstoupit do strany. „Nestala se členkou strany. Nikdy. Sem si klidně doplňte ‚na rozdíl od Babiše‘. Podle toho, jak moc mi to vyčítáte,“ dodal.

Zdůraznil, že během měsíce a půl ve funkci už přišla Benešová s dlouho požadovanou reformou.

„Teď jde novela paní ministryně Benešové do připomínkového řízení. Zohledňuje připomínky GRECO neboli Skupiny států proti korupci, která spadá pod Radu Evropy. Nechala si poradit i od nejrůznějších nezávislých organizací. A bude s nimi jednat dál a naslouchat jejich názorům,“ dodal Babiš.