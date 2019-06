Jan Holý, Právo

„Navrhujeme začlenit ministerstvo zemědělství pod ministerstvo životního prostředí. Domníváme se, že ekonomické zájmy by neměly převažovat nad zájmy ochrany přírody a životního prostředí,“ prohlásila poslankyně Jana Krutáková.

STAN představil celý legislativní balíček proti suchu. Kromě novely kompetenčního zákona obsahuje návrhy na změnu zákona o dani z nemovitých věcí nebo novely vodního zákona a zákona o odpadech.

Ochrana vody možná v Ústavě



Změny v systému daní z nemovitostí by měly osvobodit od zdanění krajinotvorné prvky, jako jsou mokřady či remízky. Změny v zákonech o odpadech a ve vodním zákoně se týkají nových způsobů nakládání s odpadními vodami a vsakování srážkové vody.

Návrh k novele stavebního zákona předpokládá zjednodušení povolování zejména kapkových závlah. Změnit chce STAN rovněž podmínky dotačního programu Dešťovka, aby fyzické osoby při žádosti o dotaci na využívání srážkové vody na zahradě a v domácnosti nemusely získávat odborný posudek.

Poslanci STAN také chtějí do Listiny základních práv a svobod zakotvit ústavní právo občanů na pitnou vodu.

Vládní strany, ale také komunisté a lidovci zase volají po zakotvení ochrany vody v Ústavě ČR. Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD), který o ústavní ochraně vody jako strategické suroviny hovoří již téměř rok, si nechal vypracovat právní analýzu, jakou nejvhodnější formu ústavní úpravy a prováděcích zákonů zvolit.

Lidovci přicházejí s balíčkem na ochranu životního prostředí s názvem S láskou k přírodě. Jejich legislativní opatření se týkají nejen ochrany půdy, přírody a trvale udržitelného rozvoje, ale i ústavní ochrany vody.

„Jedná se o drobnou, ale velmi zásadní úpravu Ústavy ČR, která není nijak složitá. Je to pouhých pět slov v článku 7,“ vysvětlil předseda strany Marek Výborný. Do věty v Ústavě ČR hovořící o tom, že stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů, by se podle návrhu doplnilo, že jde zejména o vodní zdroje a půdu.

Přednost ve veřejném zájmu

Při zvažování veřejného zájmu musí být naprosto jasné, že půda a voda mají přednost před jiným veřejným zájmem, jako je výstavba či velkoplošné zemědělské hospodaření,“ prohlásil místopředseda lidovců Petr Hladík.

Města by se podle nich měla připravit na změnu klimatu. To znamená energeticky nenáročné budovy, zeleň na fasádách nebo využívání dešťovky v kancelářích a bytech. Balíček ale řeší i podporu krajinných prvků, obnovitelných zdrojů či snižování emisí.

Návrh na vyšší ochranu zemědělské půdy a vody připravují i komunisté. Protože ale obdobné návrhy připravuje i vláda, předložené opoziční návrhy zřejmě nepodpoří. Sněmovna je ovšem bude muset projednat. Šance na jejich schválení je ale bez podpory koalice velmi malá.