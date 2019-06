Kvalita českých dálnic odpovídá tomu, aby se roční dálniční známka zdražila z 1500 na 2000 korun. V rozhovoru pro Novinky to řekl poslanec Martin Kolovratník (ANO), který zvýšení ceny dálničních kuponů navrhl. Změna by měla platit od roku... Celý článek Dálniční známka za dva tisíce? Emoce stranou, pochopte to, vzkazuje řidičům poslanec ANO Kolovratník»