Kristýna Léblová, Novinky

Dva pisoáry, jaké znají třeba návštěvníci hudebních festivalů, jsou ve Vrchlického sadech před hlavním nádražím od konce března.

„Nainstalovali jsme je hlavně proto, že jsme řešili nejen estetický, ale také biologický problém. Většina mužů chodila ke stromům v parku,“ připomněl pro Novinky hlavní důvod instalace pisoárů radní pro životní prostředí Prahy 1 Petr Kučera.

Podle něj se osvědčily – prý díky nim park tolik nezapáchá močí a také stromy už tak netrpí.

Protože řešení není zrovna estetické, plánuje městská část okolo pisoárů v letošním roce instalovat vizuálně atraktivní plentu. „Na zastínění pracujeme, mohlo by to být už na podzim. Tyto pisoáry jsou objednané do konce října. Ale mým cílem je samozřejmě nainstalovat sem něco trvalejšího, připojeného na kanalizaci. To je ale běh na dlouhou trať,“ podotkl Kučera.

500 litrů moči za den

Na začátku se prý lidem toalety moc nelíbily a hojně si na ně stěžovali, nicméně stížnosti ustaly.

I když jsou nevzhledné, používají se. Běžně z nich vyvezou 200 až 300 litrů moči za den, v nejsilnějších dnech prý až 500 litrů. Vyváží se pětkrát v týdnu a radnici to stojí 20 tisíc korun měsíčně.

Veřejná toaleta v budově je zpoplatněna dvacetikorunou.

FOTO: Novinky

„Ještě jsem to nepoužil, ale myslím, že je to lepší, než aby se močilo na strom,“ uvedl kolemjdoucí oslovený Novinkami v malé anketě a shodla se s ním i většina dalších dotázaných.

„Já myslím, že to byl výborný nápad, akorát ženské to mají horší,“ poznamenal jeden z obyvatel parku.

Ženy mají smůlu

I ženy by se podle Kučery mohly dočkat, i když tento plán je zatím v nedohlednu. „To znamená stavět nějaké toalety, které budou přístupné a zároveň budou schopné zvládat zátěž, která na hlavním nádraží je,“ uvedl Kučera.

Ženy tak musí řešit své potřeby na veřejných toaletách, které jsou ale zpoplatněny 20 korunami. Okolní restaurace nedisponují záchody ani pro hosty, což se nejspíš v nejbližší době nezmění.

Majitelem budovy je totiž Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), která podle mluvčí Radky Pistoriusové musela akceptoval nastavené smluvní vztahy předchozího majitele Grandi Stazioni. „Pro vozíčkáře jsou toalety na euroklíč na hlavním nádraží zdarma,“ dodala.