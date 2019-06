kab, Právo

„To vám neřeknu, nevím,“ řekl Právu Štěch na otázku, zda bude chtít vyvolat hlasování o odchodu ČSSD z vlády.

Zdůraznil, že sám patřil mezi odpůrce vstupu do vlády s ČSSD. Na jednání prý nepřichází s žádnými očekáváními, situace uvnitř strany jej ale znepokojuje.

S podobným názorem dorazil na jednání špiček strany šéf klubu senátorů ČSSD Petr Vícha.

„My jsme do té vlády nechtěli jít a neměli jít už tehdy. Poté, co jsme do té vlády vstoupili, je to obtížnější rozhodování,“ řekl novinářům. Dodal, že sám žádné hlasování na předsednictvu vyvolávat nechce. Přišel si spíš poslechnout, co řekne k situaci uvnitř strany vedení.

Hamáček při příchodu zopakoval, že je pro setrvání ve vládě. První místopředseda ČSSD Roman Onderka Právu své stanovisko k případnému hlasování o odchodu z Babišova kabinetu sdělit odmítl. „To vám řeknu, až o tom budeme hlasovat,“ řekl Právu Onderka. „Soc. dem. je demokratickou stranou, návrhy mohou padat jakékoliv,“ poznamenal.

O vládě i Altnerovi



Ve středu, kdy se má konat ve Sněmovně hlasování o nedůvěře vládě, budou podle Onderky poslanci ČSSD kabinet podporovat. „Pokud jsou ministři za soc. dem. v této vládě, tak nemůžeme hlasovat pro nedůvěru této vládě. To bych považoval za schizofrenní. Já si myslím, že tam bude aktivní hlasování soc. dem. poslanců proti nedůvěře,“ uvedl Onderka.

Podle Onderky bude předsednictvo strany jednat o spolupráci ČSSD a ANO nebo o strategii ČSSD pro volby do krajských zastupitelstev. Na pořad jednání přijde zřejmě i kauza Lidového domu, která se vrátila po rozhodnutí Nejvyššího soudu opět na začátek a v níž žádají dědici po právníkovi Zdeňku Altnerovi po soc. dem. 338 milionů korun.

Většina členů vedení neočekává na jednání předsednictva žádné velké drama. „Je možné, že někteří budou proti tomu, abychom setrvali ve vládě. Nicméně se domnívám, že převáží názor ve vládě zůstat,“ řekl tento týden na tiskové konferenci šéf klubu poslanců Jan Chvojka.