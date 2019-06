Barbora Zpěváčková, Novinky

Pane poslanče, myslíte si, že kvalita českých dálnic odpovídá tomu, aby lidé platili za dálniční známku dva tisíce korun?

Jsem přesvědčen že ano a stojím si za tím. Když řidiči dají stranou emoce, tak by měli ten návrh pochopit. Musíme se dívat na tu dálniční síť jako na celek. Síť dálnic a jedniček, které spravuje Ředitelství silnic a dálnic, má v Česku sedm tisíc kilometrů.

Řidiči neustále stojí v kolonách na D1 a teď za to mají ještě víc platit?

Nestojíte z důvodu, že by byla nekvalitní silnice nebo rozbitý most. To omezení je, protože se to staví. Rozumím těm argumentům: my platíme za to parkoviště. Mají pravdu, že když je třetina dálnice v rekonstrukci a jezdí se tam 80 kilometrů za hodinu, že to je hrozné. Ale chci lidi poprosit, aby se na to podívali z hlediska toho sloganu „musíme to opravit“. Stojíte tam proto, že se to opravuje a chystáme se na to, že za dva tři roky to bude v plné parádě.

Takže když to shrnu: řidiči nenadávejte, protože za dva roky bude dobrá dálnice.

Spíš je prosím, aby měli pochopení. Například na dálnici D11 u Prahy budou tři pruhy. Bude to nejmodernější dálnice. Doprava je služba. Souhlasím s tím, že teď je omezená, ale směřujeme k tomu, aby ta služba byla co nejlepší. Když to rozpočítám, tak ta dálniční známka vyjde na 166 korun měsíčně. Když se každý podívá, kolik platíme za mobil, tak tady si za 166 korun měsíčně platíme celou tu síť sedmi tisíc kilometrů a troufnu si říct, že z 90 procent je ta síť v dobrém stavu.

Proč navrhujete zdanění dálniční známky vy a ne ministerstvo dopravy nebo financí, které už s tím nárůstem v rozpočtu počítá? Dostal jste to za úkol?

Nemohu říci, že jsem to dostal za úkol. Je to zhruba dva týdny zpátky, kdy jsme s ministrem dopravy a ministryní financí diskutovali o přípravě rozpočtu na rok 2020, konkrétně o dopravní části. Z debaty vypadlo, že na obzoru vidíme problémy v resortu dopravy nejen z hlediska národních zdrojů, ale i evropského financování. Nevíme, v jaké výši budeme mít evropské prostředky. Na druhé straně teď intenzivně běží příprava a výstavba silnic. Jen v letošním roce bude předáno do provozu 50 kilometrů dálnic a silnic prvních tříd, za rok dokonce 70 kilometrů. Resort dopravy jako takový rozjede masivní investice.

Z jakého důvodu to tedy nenavrhl ministr dopravy?

Uvažovali o tom, ale nakonec prý nebyla vůle. Já jsem se dobrovolně nabídl, jsem předsedou dopravního podvýboru. Nikdo mě nenutil.

Kdo neměl vůli?

To je otázka na vládu.

Vláda se nedokázala dohodnout nebo nechtěla vypadat jako ta zlá, co zdražuje, tak jste se nakonec musel přihlásit vy?

V tomto volebním období platí dohoda, že pokud poslanec navrhne pozměňovací návrh nebo novelu, která je v souladu s prioritami koalice, neděláme mezi tím rozdíl. Ale nechci spekulovat, z jakých důvodů to nešlo už z vlády. Mohu se domnívat, že to třeba bylo i z důvodů časových, že nebyl prostor pro tu politickou dohodu.

Nebude to tak, že peníze, které se díky zdražení vyberou, půjdou třeba na důchody nebo sociální dávky?

To ani nejde. Příjem z těch kupónů bude zdroj pro Státní fond dopravní infrastruktury.