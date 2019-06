Sociálním demokratům se ve vládě nedaří prosadit zavedení bankovní daně, tak hledají dál, kde by našli chybějící peníze do rozpočtu. Šéf ČSSD Jan Hamáček Novinkám řekl, že strana v rámci daňového balíčku navrhne, aby si podnikatelé mohli... Celý článek ČSSD chce podnikatelům zatrhnout, aby si dávali dražší auta do nákladů»