Koncert se koná na pražské Kampě v blízkosti zdejší Mlýnské kavárny. „Dnes jsem několikrát opakovala, že vztahy mezi našimi zeměmi jsou nesmírně blízké. Myslím hlavně ty lidské. Je mezi námi spousta osobních vazeb, přátelství, příbuzenských vztahů,” řekla Čaputová v projevu.

Přestože už Češi a Slováci netvoří jeden stát, stále si podle Čaputové umíme přát, držet si palce a rozumět si. „Vždycky jsem vám přála a budu vám přát při každém mezinárodním úspěchu. Držela jsem palce vašim hokejistům, když ti naši vypadli,” uvedla k nedávnému mistrovství světa v hokeji, které se konalo na Slovensku.

„Mám pochopení pro Václavské náměstí plné klidných lidí, protože jsem měla pochopení pro ta náměstí v Bratislavě. Spojuje nás totiž klidný tón, to je velmi důležité,” řekla slovenská prezidentka. Narážela tak na demonstrace proti Andreji Babišovi a Marii Benešové, které se konají v Praze i ve zbytku republiky. Zmínila i protesty v Bratislavě po loňské vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové, které vedly k pádu vlády Roberta Fica.

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová na koncertě na pražské Kampě.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Vystupujícími jsou čeští a slovenští interpreti. Zpěvák Dan Bárta vystoupí s kontrabasistou Robertem Balzarem, jazzman Jiří Stivín doprovodí Dorotu Nvotovou, zahraje například i slovenská písničkářka Katarzia či kapela Eturnity, kolem basistky The Plastic People of the Universe Evy Turnové.

Čaputovou ve čtvrtek na Pražském hradě přivítal prezident Miloš Zeman. Následně navštívila rovněž Sněmovnu a Senát.

Video

Záznam: Setkání Miloše Zemana a Zuzany Čaputové

Pětačtyřicetiletá právnička Čaputová vystřídala v prezidentské funkci Andreje Kisku.