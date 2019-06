Slovenská prezidentka Čaputová dorazila na Pražský hrad

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová vyrazila na svoji první zahraniční cestu ve funkci. Ta vede do České republiky, jak je tradicí. Dopoledne se na Hradě sejde s prezidentem Milošem Zemanem, odpoledne zavítá do Senátu a následně do Poslanecké sněmovny. Měla by také položit květiny u hrobu prvního porevolučního československého prezidenta Václava Havla.