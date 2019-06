ČTK

Podle mluvčí novoměstské nemocnice Tamary Peckové nateklo po bouřce bláto do ambulance závodního lékaře a infekční ambulance. „Bláto, které znečistilo ambulance a čekárny, úklidová firma odstraňuje od pěti hodin ráno. Jedna část už je v pořádku. Myslíme, že by to mohlo být uklizené okolo desáté hodiny. Objednané pacienty jsme obvolali, situaci chápou,“ řekla Pecková.

Podle mluvčí hasičů Petry Musilové zasahovali nejvíce mezi 18:00 a 22:00. „Později se začala situace v kraji postupně uklidňovat a v pozdních večerních a nočních hodinách už bylo minimum výjezdů v souvislosti s počasím,” uvedla Musilová.

Srážky ve středu 19. června

FOTO: Český hydrometeorologický ústav

Nejpostiženější podle ní bylo okolí Žďáru nad Sázavou, Velkého Meziříčí a Nového Města na Moravě. Podle údajů o srážkách uvedených na webu Českého hydrometeorologického ústavu napršelo ve středu večer v Novém Městě na Moravě přes 36 litrů na metr čtvereční, ve Velkém Meziříčí 43 litrů a ve Vatíně, který leží také na Žďársku, to bylo přes 44 litrů.

Kvůli čerpání vody zasahovali hasiči také v okolí Náměště nad Oslavou na Třebíčsku.

w

Na Prostějovsku už potřetí za týden



Ve středu odpoledne hasiči zasahovali také v Olomouckém kraji, a to u tří desítek případů. Pomáhali hlavně při odčerpávání vody. Silné bouřky s přívalovými dešti zasáhly hlavně Prostějovsko, kde způsobily problémy v Čechách pod Kosířem, Senici na Hané a okolí, kolem Konic a na dalších místech.

"Jde hlavně o čerpání vody a naplaveniny," uvedl mluvčí hasičů Zdeněk Hošák.

Olomoucký kraj se s následky bouře potýká za uplynulý týden už potřetí za sebou. Ve všech třech případech působily nejvíce problémů právě na Prostějovsku.

Rybník přetekl



Bouřky zaměstnaly hasiče i na jihu Moravy. Třináct výjezdů měli hasiči na Brněnsku, sedm na Vyškovsku a pět na Hodonínsku. „V Bučovicích se voda dostala do jídelny místní školy. Následky zde odstraňuje bučovická dobrovolná jednotka,” uvedl mluvčí hasičů Filip Venclovský.

Lidé uklízejí bahno z ulice v Tvorovicích na Prostějovsku. Oblast zasáhly silné bouřky už třikrát během jednoho týdne. Záběr ze 14. června.

FOTO: Luděk Peřina, ČTK

Lidé ohlásili také protržení hráze rybníka Borky u Lubného. Po příjezdu na místo hasiči zjistili, že se je hráz nepoškozená, nicméně přívaly vody přetékají přes její horní okraj. Situaci proto dál sledovali.