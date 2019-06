kab, Právo

„My to rozhodnutí respektujeme, i když s ohledem na délku řízení, které bylo zahájeno 29.12. 2000, je považujeme za nespravedlivé,“ uvedl advokát dědiců Václav Veselý na tiskové konferenci Altnerových s názvem „Mýty a fakta v kauze Lidový dům“.

Dodal, že celé znění rozsudku ještě rodině nedošlo. Podle Veselého je však předčasné, aby se z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSD nyní radovala.

Veronika Altnerová

FOTO: Jan Handrejch, Právo

„My celkem chápeme její euforii z toho rozhodnutí, i když s některými závěry nesouhlasíme, protože si myslíme, že jsou předčasná, protože řízení neskončilo, jak by z některých vyjádření představitelů ČSSD vyplývalo,“ uvedl.

„Tvrzení budeme znovu dokazovat. Já před sebou mám zhruba 60 výzev mého klienta k zaplacení dluhu a zaplacení smluvní pokuty. Tyto výzvy předkládal ČSSD ještě před žalobou na ČSSD v roce 2000,“ poznamenal Veselý.

Právník Václav Veselý

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Podle Veroniky Altnerové nyní verdikt Nejvyššího soudu znamená jen to, že se proces protáhne. „Rozhodnutí Nejvyššího soudu rozhodně neznamená vítězství ČSSD. Znamená to jen to, že Nejvyšší soud chce některé věci jen více vysvětlit,“ řekla na tiskové konferenci.

Nesouhlasí s tvrzením představitelů ČSSD, že smluvní pokuta, která vyšplhala asi na 318 milionů korun, byla nemravná.

Přiměřená odměna

„Naprosto ignorují celou řadu rozhodnutí včetně České advokátní komory (ČAK). ČAK jednoznačně uvedla, že odměna, kterou si otec sjednal, byla naprosto přiměřená,“ uvedla Altnerová.

Patrik Altner

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Dodal, že podle ČAK nelze obhajovat praxi, aby klient neplnil vůči advokátovi povinnosti ze smlouvy.

Nejvyšší soud (NS) 7. června vyhověl dovolání ČSSD a spor vrátil k Obvodnímu soudu pro Prahu 1. Podle rozsudku NS nebylo smluvní ujednání o odměně za Altnerovy právní služby, za které měla ČSSD zaplatit, dostatečně určité.

Podle rozhodnutí pražského městského soudu z března 2016 měla ČSSD zaplatit Altnerovi v souvislosti se zastupováním ve sporu o Lidový dům odměnu 18,5 milionu korun a smluvní pokutu, která za uplynulá léta od podání žaloby do vynesení rozsudku činila 318 milionů korun.

Veronika Altnerová (vlevo) a Patrik Altner (vpravo) na tiskové konferenci k probíhajícímu soudnímu sporu s ČSSD. Uprostřed právní zástupce rodiny Václav Veselý.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Nárok byl už v rukou exekutora, ale strana ve stejném roce úspěšně požádala o odklad vykonatelnosti. V listopadu 2016 Zdeněk Altner zemřel a následovalo dědické řízení - ve sporu s ČSSD nyní pokračují jeho potomci Patrik a Veronika.

Místopředseda ČSSD Ondřej Veselý novinářům řekl, že podle jeho názoru by mohla strana jednat s Altnerovými dědici o smíru, pokud by to navrhli.