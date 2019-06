Barbora Zpěváčková, Novinky

„Přijde mi zvláštní, že KDU-ČSL svolala mimořádnou schůzi Sněmovny a staví se do role bojovníka za sociální služby. Když jsme se podívali na stav dofinancování jednotlivých krajů, tak nejhůře z celé republiky je na tom Zlínský kraj. Ten v minulých letech dával čtyři procenta na sociální služby, průměr ostatních krajů je na dvaceti až pětadvaceti procentech,“ podotkla v pondělí při příchodu na jednání vlády Maláčová.

„Zlínský kraj, který by měl být výkladní skříní KDU-ČSL, dává pětinu toho, co dávají ostatní kraje. Pokud kážu vodu a pijou víno, není to v pořádku,“ zdůraznila Maláčová. Zlínský kraj vede lidovec Jiří Čunek.

Sociální služby opět ve Sněmovně



Předseda KDU-ČSL Marek Výborný kritiku Maláčové odmítl. „To, že bychom to kritizovali neprávem, je nesmysl. Zlínský kraj dává pouze čtyři procenta, ale jako jeden z mála krajů zajišťuje sociální služby přes své vlastní příspěvkové organizace, to už paní ministryně neřekla. Ten příspěvek byl letos navýšen z 20 na 36 milionů, to je téměř 100procentní nárůst. Je potřeba k tomu znát ten kontext,“ řekl Novinkám Výborný.

Maláčová podle něj podvedla celou Sněmovnu. Spolu s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) podle Výborného sehrály divadlo.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) a ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD, vlevo)

FOTO: Novinky

„Zařadily si bod na půl druhou, udělaly si tiskovku čtvrt hodiny před tím, abychom si nestihli ty věci ověřit,“ rozčílil se Výborný. Celou věc chtějí lidovci řešit na úterní schůzi Sněmovny zařazením mimořádného bodu.

Miliarda a půl z dotací



Opozici vadí, že vláda údajně nenaplnila usnesení dolní komory, které jí ukládalo, aby zajistila chybějící dvě miliardy korun na sociální služby, protože polovinu chce hradit pomocí unijních dotací.

Maláčová se Schillerovou se dohodly, že kraje mají dostat na platy půl miliardy z vládní rozpočtové rezervy a půl miliardy z nespotřebovaných nároků úřadu Maláčové. Ten poskytne ještě 447 milionů korun na vybrané sociální služby.

Zbylé finance mají kraje dostat z evropských fondů, k dispozici je 1,5 miliardy korun na tři roky.