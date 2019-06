Praha chce zdražit odvoz komunálního odpadu o 30 procent

Vedení hlavního města připravuje vyhlášku, která o 30 procent zvýší ceny za svoz komunálního odpadu. Recipročně by mělo dojít ke snížení ceny za svoz bioodpadu na polovinu. Plyne to z dokumentu, který v pondělí obdrželi pražští radní. Nyní domácnosti platí za svoz od 86 do 5737 korun měsíčně v závislosti na velikosti kontejneru a četnosti svozu.