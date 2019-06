Hrůzný německý zločin v obci, kde žilo 503 obyvatel, začal 10. června 1942. Hned na místě bylo okamžitě zastřeleno celkem 173 mužů a chlapců nad 15 let. Muži, kteří osudnou noc nebyli doma, byli dodatečně popraveni na kobyliské střelnici. Ženy a děti byly deportovány do kladenského gymnázia. Tam nacisté násilím vytrhli děti matkám z náručí, děti do jednoho roku pokračovaly do kojeneckého ústavu, vybrané děti byly určeny na poněmčení, 82 dětí bylo otráveno plynem. Ženy byly převezeny do koncentračního tábora.