Zeman: Nynější demonstrace nemají smysl

Podle prezidenta Miloše Zemana nemají nynější demonstrace proti vládě Andreje Babiše smysl. Řekl to v pořadu rozhlasové stanice Frekvence 1. Organizátoři těchto demonstrací by se měli spojit s politiky, kteří by teprve poté mohli vyslovit Babišovi nedůvěru ve Sněmovně.