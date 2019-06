Právo

Jak už přitom Právo informovalo, v souvislosti s Nebeským vzbuzuje otazníky postavení a práce jeho manželky Olgy, jež se má podílet na dohledu české odpovědi k auditní zprávě Evropské komise o čerpání dotací v souvislosti s podezřením na střet zájmů premiéra Andreje Babiše.

Kupec se podle svých slov o svém konci dozvěděl z médií. O chystané výměně v čele ČD informoval jako první server Zdopravy.cz. „Až následně mě navštívil první náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček, aby mi o tomto záměru řekl,“ sdělil Kupec Právu.

Na dotaz, zda ho rovnou ministerský náměstek neinformoval i o jeho nástupci, a konkrétně Václavu Nebeském, Kupec přisvědčil, že ano. Ke Kupcově sesazení by mohlo dojít na pondělním zasedání dozorčí rady ČD.

S ministrem se ani neviděl

Ačkoliv personální otázky zatím nejsou na programu jednání, může se to na poslední chvíli změnit. Předseda dozorčí rady Karel Pospíšil nevyloučil, že by odvolání mohl sám navrhnout. „V současné době shromažďuji veškeré podklady, které si následně vyhodnotím,“ řekl ČTK.

Podle místopředsedy Odborového sdružení železničářů Vladislava Vokouna, který rovněž zasedá v dozorčí radě, ale není jasné, proč by měl být Kupec odvolán. „Nikdo nesdělil důvody, proč by se tak mělo dít, co by k odvolání mělo vést,“ sdělil Právu Vokoun.

Stejně tak Kupec tvrdí, že nevidí žádný důvod, proč by měl skončit. Jeho práci však ve čtvrtek zkritizoval premiér Andrej Babiš (ANO) a po něm i ministr Kremlík, který se od svého nástupu do vlády koncem dubna ještě s Kupcem osobně nesešel. Přesto v pátek řekl, že Kupec nenaplnil jeho očekávání.

Podle Babiše měl ředitel stabilizovat vedení podniku, a to se mu nepovedlo. „To bohužel nebylo dostatečným způsobem naplněno,“ prohlásil premiér při interpelacích ve Sněmovně a upozornil, že „například po velmi krátké době“ z představenstva odešel jeden člen.

Manželka má na starosti fondy

Za Kupcova vedení skončili ve vedení dva lidé. Nejprve v únoru vypršel mandát Michalu Štěpánovi, který teď vede Integrovanou dopravu Středočeského kraje, a následně v dubnu rezignoval Michal Heřman, aby stanul v čele státního OKD.

Babiš ve Sněmovně odmítl, že by výměnu Kupce inicioval on sám, a shodně s Kremlíkem tvrdí, že personálie jsou v kompetenci dozorčí rady. V té chvíli, kdy premiér mluvil před poslanci, měl ale ředitel Kupec za sebou návštěvu z ministerstva, při níž mu náměstek Čoček sdělil, že bude vystřídán Nebeským.

Toho naopak v pátek Kremlík chválil. „Pana Nebeského vnímám jako zkušeného, profesionálního manažera,“ řekl při výjezdu na Berounsko. Dodal, že o žádném střetu zájmů Nebeského neví.

Reagoval tím na čtvrteční článek Práva upozorňující na to, že na ministerstvu pro místní rozvoj působí také Nebeského manželka Olga a vede tam sekci koordinace evropských fondů. Mluvčí úřadu Vilém Frček Právu potvrdil, že Nebeská se z titulu své funkce bude podílet na odpovědi Evropské komisi ke zprávě o proplácení dotací a údajném střetu zájmů Andreje Babiše.

Václav Nebeský působil v ČD i jejich dceřiných firmách už dříve a také druhým rokem zasedá v řídicím výboru drah, jehož členy jmenuje vláda. K dotazu ohledně svého dalšího angažmá v podniku se nevyjádřil.