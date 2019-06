Právo

Výměnu může provést dozorčí rada ČD, která se má sejít již v pondělí. Premiér Babiš ve čtvrtek při interpelacích ve Sněmovně řekl: „Pokud vím, tak stávající generální ředitel byl dosazen, a ne vybrán. Pokud budou personální změny, tak pan ministr určitě udělá otevřené výběrové řízení.“

Pokud by se novým generálním ředitelem ČD stal Václav Nebeský, výrazně by si polepšil, plat by se mu zvedl zhruba dvojnásobně.

Manželka bude řešit odpověď na audit



Jeho kvalifikace problémem zřejmě nebude, tím ale může být postavení a práce jeho manželky Olgy Nebeské.

Ta působí ve funkci náměstkyně ministryně pro místní rozvoj a má na starosti koordinaci evropských fondů a mezinárodních vztahů. Z toho titulu bude také pracovat a dohlížet na českou odpověď k předběžnému auditu Evropské komise k čerpání dotací, který je kritický k postupu českých orgánů.

„Postup a odpověď na návrh auditní zprávy bude připravován Národním orgánem pro koordinaci evropských fondů MMR, který vede odborná náměstkyně Olga Nebeská,“ řekl ve čtvrtek Právu mluvčí MMR Vilém Krček.

Že se nad šéfem drah Kupcem stahují mračna, naznačil ve středu ČT i ministr dopravy Kremlík s tím, že dozorčí radu čeká velký kus práce.

„Budu chtít být seznámen s měřitelnými plány, hodnoticími kritérii, strategií ČD i jejich dceřiných společností. Důkladné zpracování těchto věcí zejména ve vztahu na dlouhodobé vize fungování této společnosti na dopravním trhu za současného stavu postrádám,“ řekl Kremlík.