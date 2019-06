Novinky, Právo

Úterní demonstrace se koná týden po protestech, které proběhly v desítkách měst po celé České republice.

Nynější protest se koná pod heslem „Máme toho dost! Demisi!”. Organizátoři vedle již zmíněných požadavků usilují i o to, aby Babišova bývalá společnost Agrofert vrátila veškeré neoprávněně získané dotace, aby došlo k zastavení dalších dotací, podpor a úlev pro Agrofert, a aby se Babiš zbavil veškerých médií.

Lidé drží v rukou transparenty jako například „Všetci kradnú, iba ja čerpám”, „Bureši, Zlín si nekoupíš!”, „Díru v kase toustem nezalepíš”, „StB nevolím, sorry jako” či „Nejsme tvoje koblihy”.

Demonstraci po 18:30 zahájil Benjamin Roll, místopředseda sdružení Milion chvilek. „Každý týden nám dává Andrej Babiš další důvody protestovat. Máme toho dost!” uvedl.

Lidé zaplnili Václavské náměstí v Praze 4. června 2019 na demonstraci za odchod Babiše a Benešové

FOTO: Milan Malíček, Právo

Po něm vystoupil předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář: „Vypadá to, že je nás tu dvakrát víc, než minule. Tedy nějakých 120 tisíc.” Připomněl, že spolek vyzýval premiéra k televizní debatě, ten to však odmítl. „Je to srab!” skandoval dav.

Podle Mináře se kvůli rostoucímu zájmu o protesty uskuteční další demonstrace 23. června 2019 v 16:30 na pražské Letné.

Lidé skandovali hesla jako „Estébák“, „Demisi“ či „Nejsme slepí”. Na pódiu vystoupili například herečky Iva Pazderková, Jitka Čvančarová, režisérka Helena Třeštíková, herec a režisér Jiří Mádl či šéf české pobočky protikorupční organizace Transparency International David Ondračka.

Václavské náměstí v Praze. Červeně je vyznačena oblast, kterou zabral dav protestujících

FOTO: Mapy.cz

Ve Zlíně sledují demonstraci na Václavském náměstí lidé v Městském divadle, kde se koná festival Zlínské jaro, který je věnovaný demokracii a občanské společnosti.

Přenos z pražské demonstrace sledovali lidé na festivalu Zlínské jaro

FOTO: Aleš Fuksa, Právo

„Ministerstvo spravedlnosti nemůže jít takovému člověku, jako je Andrej Babiš, na ruku. Pan premiér je v obrovském střetu zájmů. Je to člověk, který dělá byznys, vlastní média a do toho je trestně stíhaný,” uvedl na pondělní tiskové konferenci Minář s tím, že by měl premiér odstoupit do doby, než se očistí před soudem.