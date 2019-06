Renáta Bohuslavová, Novinky

„Mám harmonogram a máme předběžnou dohodu na finančních prostředcích. Co se týká zdrojů a konkrétní částky, tak to představím v následujících dnech. Kdybych na to ty finance měla, tak už je to dávno,“ uvedla v úterý ve Sněmovně ministryně Maláčová. Dodala, že ji čeká schůzka s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) a předsedkyní Asociace krajů ČR Janou Mračkovou (ANO).

Celou věc by chtěla buď příští nebo přespříští pondělí předložit na vládu. Pokud by vše šlo podle naplánovaného harmonogramu, kraje by peníze dostaly 5. srpna. Kdy se peníze dostanou ke zřizovatelům podle Maláčové, pak už záleží na krajích.

Krajům nyní chybí dvě miliardy korun. Na to, aby je vláda okamžitě poslala, apelovali minulý týden i poslanci ve Sněmovně a shodly se na tom všechny politické strany.

„Jakmile vyřešíme financování na tento rok, tak chci představit novelu zákona, která by měla zajíst financování na další rok,“ prohlásila Maláčová. Současná podfinancovanost je způsobená špatným sestavením rozpočtu z minulého roku.