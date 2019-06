Matěj Říha, Právo

Úředníci by mohli mít problém se zákonem kvůli tomu, že si dostatečně neověřili poskytované údaje v žádosti o stamilionové dotace. Audit také naznačil, že nebrali v potaz informace, jejichž následkem mohlo být nepřidělení dotace.

„Ze strany úředníků a hodnotitelů existují v návrhu auditu indicie, že docházelo k jednání, které může naplňovat skutkovou podstatu trestného činu maření úkolu úřední osoby z nedbalosti, v některých případech dokonce trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby,“ řekl v pondělí Právu analytik nevládní organizace Transparency International Milan Eibl.

Do přidělování dotací jsou zapojeni úředníci hned z několika ministerstev. Resort financí kontroluje samotné čerpání dotací, ministerstvo pro místní rozvoj a Státní zemědělský intervenční fond zase rozdělují dotace, kterých se audit EK týká.

Do problému se zákonem by se rovněž mohli dostat zaměstnanci Agrofertu, kteří žádosti o dotace vyplňovali, i samotný holding. Důvodem pro stíhání by mohlo být zamlčení důležitých skutečností pro přidělení unijních peněz, zejména pak toho, že Babiš podle auditu přes svěřenské fondy dál holding ovládá.

Kontrola rozdělování dotací nefunguje

„Ze strany příjemce dotace jsou v auditu uvedeny informace, které naznačují, že mohlo dojít k dotačnímu podvodu nebo trestnému činu poškození finančních zájmů Evropské unie,“ doplnil Eibl.

Návrh auditu EK v současnosti analyzují žalobci. Konkrétně má prověrku na starosti pražské vrchní státní zastupitelství pod vedením Lenky Bradáčové. Za dva až tři týdny by na základě analýzy měli rozhodnout, jestli v možné dotační kauze budou dělat další kroky.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který unijní informace označil za závažné, již dopředu avizoval, že pro případné vyšetřování kauzy jsou potřeba i další informace a samotný text EK k tomu nebude stačit. Zmínil, že pokud by se mělo spustit vyšetřování, tak bude potřeba získat třeba žádosti o dotace, pod kterými jsou úředníci a osoby z Agrofertu podepsané.

Podle TI ale audit ukazuje, že v žádostech o dotace bylo několik pochybení. Třeba že dotace byly neoprávněně přiděleny na základě střetu zájmů. Další chybou pak bylo to, že Agrofert získal dotace, které mu nenáležely. Posledním problémem je vyplacení peněz i přes chyby v hodnotící části, které úředníci a hodnotitelé projektů údajně neodhalili.

„Shrnuto dohromady tu po­dle závěrů auditu nefungují dobře hodnoticí a kontrolní mechanismy při rozdělování dotací, a navíc Agrofert těchto nefunkčností využíval a v některých zdokumentovaných případech neuvedl úplné informace, které by měly za následek nepřidělení dotace,“ doplnil Eibl.

Babiš i zástupci Agrofertu jakékoliv pochybení v čerpání dotací odmítají. Podle premiéra nehrozí, že by Česko muselo do rozpočtu EU vracet kolem 450 milionů, které Agrofert čerpal. Audit EK ale naznačuje opak.

Návrh auditu zatím nevyvolal to, že by někdo podal trestní oznámení. „Trestní oznámení podané v souvislosti s předběžnými závěry auditu EK není v současné době evidováno,“ potvrdil právu mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.