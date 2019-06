kab, Právo

„Na zpracování se nebudou podílet žádní ministři, odpovědi zpracují úředníci příslušných resortů a schválí ji Národní orgán pro koordinaci (NOK),“ napsal Právu Hamáček. Útvary NOK spadají pod ministerstvo pro místní rozvoj, které řídí ministryně za ANO Klára Dostálová.

NOK implementuje programy spolufinancované z fondů EU v období 2007 až 2013 a 2014 až 2020. Roli NOK plní ministerstvo pro místní rozvoj, které zřídilo odborné útvary, které zajišťují skutečný výkon funkce NOK pro Národní strategický referenční rámec.



Požadavek, aby odpověď Bruselu vypracovaly úřady nespravované hnutím ANO, v pátek formulovala také opozice.

Ministr životního prostředí Richard Brabec to označil za absurdní. „To dělají úředníci. Ti úředníci jsou za to odpovědni,“ zdůraznil. Odmítl, že by byli úředníci pod nějakým tlakem.

Lídři opozičních ODS, TOP 09, lidovců, STAN a Pirátů za přítomnosti ČSSD a komunistů se v pátek dohodli na požadavku, aby odpověď na zprávu Evropské komise o Babišově střetu zájmů napsali členové vlády mimo hnutí ANO. Požadují také zastavení vyplácení dotací, zařazení zvláštního bodu na úterním jednání Sněmovny a zveřejnění zprávy, kterou už otiskla média.

Babiš vložil své firmy kvůli zákonu o střetu zájmů v únoru 2017 do svěřenských fondů. Podle návrhu auditní zprávy EK má ale na Agrofert vliv dál a jako předseda vlády současně i na použití unijních peněz.

Česku kvůli tomu hrozí, že bude podle návrhu zprávy vracet do rozpočtu Evropské unie kolem 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal. Babiš už v pátek ve Sněmovně prohlásil, že žádné zákony neporušuje a Česko nic Bruselu vracet nebude. Na vyjádření má Česko dva měsíce.