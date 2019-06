zpe, Novinky

„Ke konci května hospodařil stát s deficitem 51 miliard korun. To je nejhorší výsledek od roku 2012, tehdy ale byla ekonomická recese, dnes růst. Meziročně je hospodaření horší o 28 miliard korun. A to si vláda letos v rozpočtu vypomáhá vysáváním privatizačního účtu. Jsou to nemehla, ale dotace frčí,“ komentoval Skopeček.

„Ještě není polovina roku a jsme 11 miliard nad zákonem schváleným číslem. Naléhám na ministryni Schillerovou, ať bere vážně usnesení rozpočtového výboru Sněmovny, které doporučuje vázat část provozních výdajů a důsledně šetřit,“ reagoval exministr financí a šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

Podle pirátského poslance Mikuláše Ferjenčíka zatím není důvod k panice. Podle něj je větší problém, že se prohloubila závislost zdraví veřejných financí na zdanění práce.

„Daň z příjmu a sociální odvody jsou ty hlavní zdroje, které drží rozpočet nad vodou. Ve chvíli, kdy by se zhoršila zaměstnanost, tak dojde k razantnímu propadu příjmů státního rozpočtu. Tam vidíme největší riziko,“ řekl Novinkám Ferjenčík.

Nejhorší výsledek za sedm let



Státní rozpočet byl po prvních pěti měsících letošního roku ve schodku 50,9 miliardy korun, zatímco loni na konci května vykázal schodek 23,1 miliardy. Za poslední měsíc pak deficit stoupl o 21,2 miliardy korun. V pondělí o tom informovalo ministerstvo financí.

Jde o nejhorší květnový výsledek od roku 2012. Ministerstvo financí k tomu uvedlo, že hospodaření na konci května bylo jako každoročně ovlivněno periodicky se opakujícími vlivy na příjmové i výdajové straně, které jsou pro květnové hospodaření typické.