Barbora Zpěváčková, Novinky

Ministři dnes budou o auditu Evropské komise diskutovat na jednání vlády. „Chtěli bychom slyšet další postup a časový harmonogram, kdo bude zprávu zpracovávat,“ řekl.

Pokud došlo k nějakému neoprávněnému vyplacení dotací, podle Hamáčka je potřeba uvést to do pořádku. Nic víc soc. dem. zřejmě žádat nebude, v koalici chce zůstat.

„Mám důvěru v koaliční projekt. Od začátku jsme věděli, že pan premiér do toho vstupuje s nějakou zátěží, to pro nás nebyla nová informace,“ prohlásil na dotaz, jestli má premiér Babiš jeho důvěru.

Na výzvu ODS, která vyzvala premiéra, aby znovu požádal o důvěru Sněmovny, Hamáček reagoval slovy, že k tomu nevidí důvod. „Pokud má opozice pocit, že chce této vládě vyslovit nedůvěru, má k tomu mechanismy,“ dodal.

Česko nic vracet nebude, řekl Babiš

Podobně na žádost občanských demokratů reagoval pro Novinky i sám Babiš. „Pan Fiala to může udělat sám, nemám na to nejmenší důvod,“ uvedl Babiš.

Podotkl, že audit Evropské komise chce na vládě určitě řešit. „Považuji to za bezprecedentní útok na ČR z hlediska auditních zjištění,” zdůraznil premiér.

Babiš už v pátek ve Sněmovně prohlásil, že žádné zákony neporušuje a Česko nic Bruselu vracet nebude.

Česko by kvůli premiérovu střetu zájmů mohlo do rozpočtu EU vracet kolem 450 milionů korun dotací, které čerpal holding Agrofert od února 2017. Vyplývá to z návrhu auditní zprávy Evropské komise, podle něhož je Babiš ve střetu zájmů, dál má na firmu vliv a současně má jako předseda vlády vliv i na použití unijních peněz.

Celý sedmdesátistránkový dokument zveřejnila v pátek média. Česká strana se bude moci ke zjištěním v návrhu auditní zprávy vyjádřit.