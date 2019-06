Na MPSV bdí nad informačními technologiemi lidé bez bezpečnostní prověrky

Informační technologie a zakázky s nimi spojené jsou dlouhodobou Achillovou patou ministerstva práce a sociálních věcí. Už rok a půl se nedaří najít náměstka, který by nad sekcí IT a ekonomiky bděl. Navíc to vypadá, že ostře sledovaný sektor IT mají kontrolovat lidé, kteří nedisponují bezpečnostní prověrkou nezbytnou k nakládání s utajovanými informacemi.