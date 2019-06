Novinky, ČTK

Premiér také uvedl, že Česko pošle k dokumentu odmítavé stanovisko. Věc podle něj není ve stadiu, kdy by Česko muselo vracet peníze.

"Celkově ten audit je v úplném rozporu s tím, co říkala Evropská komise v prosinci 2018, kde poukazovala na nějakou jejich vyhlášku a tvrdila, že jsem ve střetu zájmů," řekl Babiš. "Teď Evropská komise změnila strategii a mluví o střetu zájmů v rámci svěřenského fondu. Na rozdíl od toho, co říkala minulý prosinec, řeší český zákon. A podle informací, které mám, ti lidé, kteří tomu rozumějí, jsou přesvědčeni, že tu část o střetu zájmů museli psát Češi. Jsou tam stejné názory, jako mají Piráti a zkorumpovaná Transparency (International). Takže vysoce nestandardní audit," řekl Babiš.

Kritizoval i způsob doručení dokumentu českým úřadům. "Celý postup byl velice nestandardní. Bylo to velice nestandardně doručeno na naše zastoupení v Bruselu. Přišlo to bez průvodního dopisu, není to podepsaný audit, nejsou tam žádné lhůty k vyjádření," řekl. Vadí mu také, že se materiál, který by měl být neveřejný, dostal do médií.

Příklad Faltýnka



Babiš také odmítl, že by Česko muselo vracet zhruba 450 milionů korun z evropských fondů, které na dotacích získal holding Agrofert, který premiér v únoru 2017 vložil do svěřenských fondů. "V tom auditu je napsáno, že předběžné závěry se mohou od konečných lišit," zdůraznil Babiš. Připomněl také, že v minulosti se psalo o hrozící pokutě pro Česko kvůli možnému střetu zájmů v dozorčí radě Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) poslance Jaroslava Faltýnka (ANO). Původně hrozila pokuta až 22 milionů korun, nakonec ale EK loni v srpnu dospěla k jinému názoru. "Rok a půl se to vyšetřovalo, nakonec komise řekla, že se nemusí nic vracet, že je to v pořádku," řekl Babiš.

Znovu přitom odmítl, že by byl ve střetu zájmů. "Já jsem postupoval podle lex Babiš a na základě toho zákona jsem vložil firmu do svěřenských fondů. Já tu firmu neovládám, před pěti a půl roky jsem odešel z firmy, nemám s ní nic společného,” dodal. V auditní zprávě přitom naopak stojí, že Babiš měl do chodu holdingu zasahovat. [celá zpráva]

"Je to všechno vylhané a absolutně nepřijatelné. Za Českou republiku budeme dávat stanovisko, určitě to budeme odmítat, protože to není pravda," uzavřel premiér.