jas, Novinky

Můžete popsat, co se ve Zlíně stalo?

Ráno jsem v hotelu stál u pultu s čajem u snídaně a někdo mě najedou zezadu udeřil do ledvin a přidal vulgární pokřik. Myslel jsem, že jde o nějaký drsný žert, tak jsem se otočil a řekl dotyčnému, ať mě tam nebije, že mě to tam bolí. On pokračoval ve vulgaritách a zvolal, že to ví, že mě tam bolí, a právě proto že mě praštil zrovna tam. Aby mě to víc bolelo. Tak jsem mu řekl, že se mu musí žít hrozně s takovou nenávistí. A on, ať jdu ven, že si mě tam podá. Odešel jsem od něj ke stolu, on chvíli pokřikoval a pak šel pryč.

Kromě té jednorázové bolesti se mi nic hrozného nestalo, ale fakt mě ohromilo, co řekl. Vůbec mě nezná a má potřebu mi promyšleně působit bolest. Tohle nechápu.

Jak dopadlo vyšetření v nemocnici, máte po jednom či druhém incidentu nějaké zdravotní obtíže?

Byl jsem dnes u lékaře od neděle už potřetí, dostal jsem další léky a injekce do zad. Myslím, že to teď bude lepší. Ale lékař mě varoval, že to bude bolet řadu týdnů. Mám problém se otočit, ohnout, nadechnout nebo se v noci převalit. Moc jsem toho od soboty nenaspal. Také mám výstavně pestrobarevné rameno, ruku a hruď. Vše je ale od prvního útoku.

Člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a neúspěšný kandidát SPD v loňských senátních volbách Ladislav Jakl byl poprvé napaden v sobotu večer ve voze pražského metra. Vyvázl s viditelným potlučením. Druhý incident se odehrál ve středu ve Zlíně. Oběma případy se zabývají policisté, byť u zlínského případu původně policie informovala, že o něm neví. „Na základě informací, které se objevily ve veřejném prostoru, jsme se z úřední povinnosti začali případem zabývat,“ řekla Právu v pátek po poledni mluvčí zlínské krajské policie Lenka Javorková.

Máte od policie informace o vyšetřování prvního incidentu?

Ano, včera jsem byl na skoro dvouhodinovém výslechu.

Co si myslíte o stávající atmosféře ve společnosti, kde jsou lidé napadáni kvůli politickým názorům?

Stačí se podívat do internetových diskusí. Někdy zírám, kam až jsou někteří pisatelé ochotni zajít vůči lidem, které osobně ani neznají a o kterých mají jen převyprávěné informace z médií.

Co říkáte na to, že předseda SPD Tomio Okamura ve Sněmovně tvrdil, že jste byl ve Zlíně zmlácen?

Já jsem ani jeden z těch útoků nezveřejňoval, jen odpovídám na otázky, jako teď vám. Mí přátelé to ale vědí, a tak se to v obou případech ocitlo na nějakých těch faceboocích a twitterech a tím to pak proniklo i do médií. A tak kolují různé interpretace. A ne vždy jsem v dosahu, abych to pořád upřesňoval.

Třeba dnes za dopoledne jsem zaznamenal asi dvacet esemesek a nepřijatých hovorů od novinářů, tak jsem odpovídal, že teď nemohu mluvit, protože jsem v nemocnici. A pak se dočtu, že jsem snad polomrtvý. Do té nemocnice jsem byl ale objednán už včera kvůli pět dnů trvajícím bolestem, ne kvůli aktuálnímu zhoršení. Takže se nedivím, že je pak leckdo zděšen.

Hrubě pomlácen jsem byl v sobotu večer, v tu středu ve Zlíně dostaly větší ránu než tu do zad spíš mé iluze o lidech. Hádejme se se o svých názorech jakkoli vyhroceně, ale nenávist si do sebe nepouštějme, ublížíme tím sami sobě.