zpe, Novinky

Co říkáte na výsledky auditu, podle něhož má Agrofert ze svěřenského fondu premiéra vrátit dotace?

Pokud se ukáže, že dotace byly firmě Agrofert vyplaceny neoprávněně, tak je třeba, aby stát vymáhal jejich vrácení.

Ohrozí to nějak koalici?

V této fázi neznáme přesný obsah auditu. Z informací, které mám z médií, to ukazuje na to, že tam je nějaký problém z hlediska dotací. To by se mělo vyřešit, je to problém ministerstva financí a ministerstva pro místní rozvoj, aby zkontrolovaly, zda platby proběhly v pořádku.

Budete o tom s premiérem jednat?

Určitě o tom budeme hovořit. Je to téma, které otevřeme. Očekávám, že do pondělí, kdy máme jednání vlády, bude ten text k dispozici a budeme o něm schopni diskutovat.

Jste si jistý, že když se bude hlasovat o nedůvěře vládě, vaši poslanci nezvednou ruku právě pro nedůvěru?

Jsem si naprosto jistý, že náš klub bude hlasovat jednotně. Budeme o celé věci s panem premiérem ještě jednat.